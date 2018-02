Toranzo critica la falta de previsión de la Gerencia para cubrir las guardias médicas

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora "tendría que haber previsto de antemano" la falta de médicos menores de 55 años para cubrir las guardias médicas -"antes de los 55, se cumplen 54, 53 años..."- y evitar así las dificultades que se han derivado de la suspensión cautelar por parte de la juez de la orden del gerente que obligaba a facultativos en Toro y en Benavente a realizar ese trabajo de carácter voluntario por edad.

Este tipos de situaciones, provocadas porque en Zamora hay menos médicos de los que se necesitan, "diez con plaza fija por lo menos", "se soluciona redistribuyendo lo que hay y, a medio plazo, es preciso traer más médicos, esperemos que puedan ser así", declara el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo.

El sindicalista zamorano alude también al trato que reciben los funcionarios que recalan en la provincia zamorana, donde no se respeta que cada uno esté adscrito a un máximo de dos centros de salud, "se les marea la perdiz" y atienden más de dos zonas de forma desorganizada, lo que propicia que, "en cuanto pueden, se van a otras provincias donde se les respetan sus derechos, se les trata mejor". Insta al Sacyl a "garantizar la continuidad asistencial también al enfermo. El usuario no puede tener cada día un médico".

El desaguisado que la sentencia del Juzgado Contencioso de Zamora parece tener una menor repercusión a corto plazo de la que cabría esperarse, puesto que está prevista la incorporación de diez médicos que cuando aprueben la oposición, indica el zamorano Tomás Toranzo, mientras que agrega que, "en principio, en Benavente se mantiene" el cuadrante de guardias como estaba antes del auto judicial que revoca la orden del gerente, Francisco Montes Villameriel, mientras que "en Toro, si hay dificultad", que solo se salvará con esas nuevas incorporaciones.

Los problemas con las guardias en Atención Primaria "no tienen por qué producirse previéndolo con tiempo, es subsanable", siempre que se tomen las decisiones adecuadas y se gestione, agrega Toranzo. El sindicalista, no obstante, declara que "si no hay médicos no se pueden inventar", en referencia a la escasez de personal en la plantilla de Zamora, e insiste en que, cuando se da esta circunstancia, a los facultativos de que se dispone "hay que usarlos adecuadamente", una crítica que no solo dirige a la gestión del Sistema Sanitario de Castilla y León, sino a otras comunidades autónomas para responsabilizar a los partidos políticos de esta situación, ya que "según donde gobiernan, la política de oposición es una u otra", apostilla.

Toranzo apostilla que hay problemas con plazas de especialistas, como urología, traumatología?., "y siguen jubilando a la gente, no hay gente" y "mientras la política siga metiendo sus manazas" en la sanidad "no se solucionará" el problema. La falta de personal para cubrir las guardias está relacionada también con la limitación de jornada máxima, de acuerdo con la directiva europea, dice el zamorno, lo que requiere "una redistribución en Atención Primaria de la guardia continuada, para que no pasarse de horario, o traer sanitarios de otros sitios". Reitera que es imprescindible conciliar el derecho del ciudadano a la asistencia médica con el de la salud laboral de los facultativos, "a los 55 años pierdes la obligación de hacer la guardia continuada, es un derecho que hay que respetar".

Benavente

En Benavente, el cumplimiento de la sentencia se ha logrado con una pequeña redistribución. La llegada "en muy poco tiempo de los diez médicos más con plaza fija ayudará a cubrir las carencias". Toranzo vuelve a insistir en que "hay que planificar porque se seguirán yendo si en otras provincias se les cuida mejor: con horarios adecuados, sin dispersión, si están adscritos a uno o tres centros de salud máximo, si es en la misma localidad". El presidente de la CESM avanza que el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad se pedirán medidas de incentivación y buena gestión de los recursos humanos para que se ejerza en lugares de poca cobertura.