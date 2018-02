La plantilla de ambulancias "presionará" en Semana Santa para recuperar salario

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha anunciado que "podrían existir complicaciones" en el sector de las ambulancias en Semana Santa si los salarios de los trabajadores no se elevan "al menos un siete por ciento", propuesta del sindicato, frente a la del cinco que plantea la patronal y que ha aceptado UGT en la Comisión Negociadora del Convenio para el Transporte Sanitario de Castilla y León. Así, podrían producirse movilizaciones en un sector importante para la celebración de las numerosas procesiones en la Semana de Pasión. El sindicato prefirió no concretar si, además de protestas, se llevaría a cabo alguna medida aún más dura, pero lo cierto es que el ambiente en la plantilla y entre los sindicatos presentes en la mesa de negociación es muy tenso y, a día de hoy, no se puede descartar nada. En Zamora hay alrededor de doscientos trabajadores en el sector de las ambulancias, que dependen de este convenio para cobrar a fin de mes.

En este sentido, CC OO rechazó el referéndum al que se someterán los 1.800 trabajadores del sector para conocer el respaldo de los mismos, porque consideró que "aún hay margen de mejora". Al respecto, acusó a UGT, el otro sindicato en la mesa, de "cómplice" de la patronal Aleca, ya que "apoya medidas que contribuyen a volver a la situación de 2012 y a un beneficio empresarial de dos millones de euros, mientras a los conductores de ambulancia cobrarán 91 euros menos al mes, que serán 73 si cuentan con el plus de "localizado" y si es conductor de ambulancia convencional. Si es médico o enfermero, la nómina contará con 176 euros menos mensuales. La oferta aceptada por UGT es la peor de las ofrecidas hasta ahora por la patronal", acusó el responsable de Acción Sindical de la FSC, Carlos Cáceres.

Por su parte, UGT defiende el preacuerdo firmado con la patronal del Servicio de Transporte Sanitario de Castilla y León porque "recupera la bajada sufrida en el 2013 y se sale de la parálisis que existía en el sector".

Ante las críticas vertidas desde el sindicato CC OO, UGT advirtió de que "si el otro sindicato no firmara, desoyendo la opinión de los trabajadores", que todavía se deben posicionar, "sería un convenio de eficacia limitada, por lo que luego cada trabajador tendría que adherirse para que le repercutieran los beneficios acordados".

En este preacuerdo, según explica UGT en un comunicado de prensa, está contemplado, si se acepta por parte de los trabajadores, la recuperación en los salarios del 5,19 por ciento, que se perdió en el 2013, desde el 16 de noviembre de 2017, por lo que además de actualizar las Tablas Salariales se cobrarán unos atrasos en la nómina de marzo.

Comisiones recuerda que en la actualidad, el salario medio en el sector es de 1.082 euros, menos el cinco por ciento "robado" en 2013 y que ahora se pretende reparar. Carlos Cáceres explicó que, al aprobar el acuerdo solo una parte de la Comisión Negociadora representada en UGT, el convenio "no es de eficacia general", con lo que tiene fecha de caducidad al término de este ejercicio. Por ello, CC OO anunció que intentará seguir negociando pese a la firma del preacuerdo que tiene consecuencias "negativas muy claras". Al respecto, esgrimió que el sector en Castilla y León mantiene los salarios más bajos de España y que a partir del 31 de diciembre de 2018 los sueldos "vuelven a la posición de salida, al año 2012".

"Con la subida global del cinco por ciento para todo el tiempo que dure el convenio (2015-2018), a duras penas se mantendrá la subida del IPC durante estos cuatro años. De nuevo seis años de fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios, cuando hablan de lo bien que va la economía del país. Será para las empresas", criticó Cáceres, quien definió el documento suscrito por UGT de "totalmente insuficiente, insolidario e injusto". UGT destaca que también hay "mejoras sustanciales" en el convenio, un día más por fallecimiento de familiares de 3° grado o mejora a la hora de la concesión de los días de libre disposición.