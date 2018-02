Sanidad confirma la llegada del acelerador lineal para Radioterapia por 2,8 millones

El nuevo acelerador lineal para el servicio de Radioterapia del Complejo Asistencial de Zamora llegará por fin al Hospital Provincial con una inversión que supera los 2,8 millones de euros. La Junta de Castilla y León, tras una larga espera de cerca de un año, ha confirmado la adquisición de este equipo de alta gama que se instalará gracias a la aportación realizada a la administración regional por la Fundación Amancio Ortega, que ha aportado una importante cantidad de dinero a todas las comunidades autónomas con el fin de mejorar el equipamiento para la lucha contra el cáncer. En el caso de Zamora, la inversión servirá no solo para comprar el aparato, sino también para suministrar sus sistemas de planificación, así como la ejecución de las obras necesarias para la instalación.

La Consejería de Sanidad ha informado ya al Complejo Asistencial de Zamora de la aprobación para la adquisición del acelerador lineal de Radioterapia por un importe que se aproximará a los tres millones de euros. Tal y como han señalado, en el caso del Hospital Provincial -no así en Salamanca- habrá que ejecutar unas pequeñas obras para la instalación. No obstante, el diseño del búnker donde se localizará el acelerador lineal ya se hizo con previsión de futuro y permitirá montar y ajustar la nueva máquina mientras el viejo acelerador sigue en funcionamiento, por lo que no será necesario derivar los tratamientos a otras provincias durante la instalación.

La partida de la que se beneficiará Zamora corresponde a un montante global de 8,4 millones de euros a repartir entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el propio Complejo Asistencial de Zamora. Esta inversión forma parte de la aportación que la Fundación Amancio Ortega realizó a la Gerencia Regional de Salud para la renovación de equipamiento tecnológico de cara al tratamiento oncológico y que asciende a los 18,2 millones de euros. El acuerdo entre el fundador de Inditex y la Junta de Castilla y León permitirá, además, abordar la adquisición de más de una veintena de mamógrafos en las diferentes provincias de la comunidad autónoma, de los cuales dos recaerán en el territorio zamorano para modernizar los sistemas.