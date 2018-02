Vecinos del Casco Histórico reclaman una solución para estacionar en Arias Gonzalo

La supresión de plazas de aparcamiento en el Casco Histórico continúa generando quejas de los vecinos de la zona, que ven cómo sus posibilidades para el estacionamiento han mermado con la implantación del nuevo contrato de la ORA. La plaza de Arias Gonzalo era, hasta hace apenas tres meses, territorio de zona azul, pero la nueva ordenanza eliminó estas plazas del mapa y ahora este lugar se enfrenta a una situación complicada para quienes habitualmente la utilizan como espacio para dejar sus vehículos. Por una parte, existen señales de prohibición de parar y estacionar, pero aún así es general que cada día aparezca una hilera de coches aparcada. Por eso, los usuarios urgen una solución, dado que entrar con el vehículo a esta zona es prácticamente misión imposible.

El problema que hace un mes se producía en la plazuela de Jesús Hilario Tundidor, con la eliminación de las plazas de zona azul y la consiguiente supresión del estacionamiento en el entorno, se reproduce, apuntan los vecinos, en la plaza de Arias Gonzalo, en pleno corazón del Casco Histórico de la capital. La argumentación es bien sencilla, tal y como denuncian los afectados: si no existe zona azul y hay señales que prohíben expresamente el aparcamiento, este espacio ha perdido cualquier posibilidad de acceder en vehículo particular. No obstante, los coches siguen aparcando con el riesgo de poder ser sancionados si la autoridad se planta en el lugar.

Ante esta situación, los usuarios que habitualmente tienen que dejar sus coches en el Casco Histórico reclaman que se habilite esta plaza como zona apta para el aparcamiento, sea o no de zona azul, puesto que en caso contrario no existiría ningún lugar para dejar el coche más allá del entorno de San Martín, en el mejor de los casos, o directamente en Claudio Moyano. El Ayuntamiento de Zamora es consciente de esta queja y ya han recibido comunicación de vecinos que piden que se habiliten espacios para el estacionamiento, aunque sean de pago, como ya ocurría con el anterior contrato. Mientras tanto, quienes aparquen en esta zona cercana a la Catedral estarán incurriendo en una ilegalidad que podría acarrear riesgo de sanción.