Unas 3.000 personas exigen equiparación salarial para policías y guardias civiles

"Toda la sociedad está con nosotros, todos los ciudadanos menos tres: Montoro, Zoido y Rajoy". Una gran pitada ponía el colofón al manifiesto leído ayer en la plaza de la Constitución por una portavoz de la Asociación Jusapol para cerrar la movilización, que reunió a 3.000 personas en Zamora (4.000, según la organización) para exigir la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas en tres años.

Los responsables de Jusapol tomaron la palabra, al concluir el recorrido que partió a las 12.06 horas del miliar de La Marina, para exigir al Gobierno del PP, a Mariano Rajoy y al ministro de Interior, José Ignacio Zoido, que "sean claros, den la cara, no nos engañen" a la hora de establecer una partida presupuestaria que permita acabar con la brecha de 600 euros brutos mensuales que separa los sueldos de policías nacionales y guardias civiles con los de los Mossos de Escuadra, el cuerpo autonómico con remuneración mayor.

"La sociedad ha dicho basta", la Policía Nacional y la Guardia Civil "no pueden ser tratados por más tiempo como servidores públicos de segunda", proseguía la declaración hecha pública por Jusapol ante la Subdelegación del Gobierno, mientras los representantes políticos del PP, PSOE y Ciudadanos sujetaban la pancarta que abrió la manifestación con los lemas "a igual trabajo, igual salario", "justicia salarial" y #UnidosXLaEquiparación. Los agentes y sus familias, acompañados por colegas procedentes de provincias limítrofes, subrayaron su mandato constitucional, "defender y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos", para justificar el movimiento espontáneo que ha dado lugar al surgimiento de Jusapol, Asociación que "busca que la desigualdad que sufrimos cese. No pedimos mucho, defendemos un trato justo, que nuestras familias estén seguros", proseguía la portavoz, al tiempo que incidía en que "hemos cumplido y estamos cumpliendo, sin descanso, sin queja, sin molestia ninguna". Su único fin es luchar, "con la ilusión, de contribuir a tener el mejor y más seguro Estado de Derecho", inmersos en un maratón que cuenta con el respaldo ciudadano, como demuestra que 500.000 firmas amparen la petición al Parlamento de esa equiparación por Ley, apoyo que Jusapol agradeció públicamente a los españoles.

Los manifestantes -algunos ataviados con camisetas de la Asociación, en las que se podía leer el emblema "en esta familia, nadie lucha solo" rodeando un escudo formado a partes iguales por el anagramas de ambos Cuerpos de Seguridad- llenaron el recorrido con de banderas de España, algunas portando sus reivindicaciones,

El portavoz de la Asociación en Zamora, Francisco Galán, mostraba su sorpresa y satisfacción por el amplio respaldo logrado en la movilización de la provincia, "un éxito rotundo" para "reclamar lo que es de justicia". El Ministro de Interior, el Gobierno del PP, "tienen que tomar ya la decisión, no pueden mantener más tiempo" esta situación, "no pueden menospreciarnos" con una diferencia salarial "injusta", máxime cuando "somos la policía del país con más competencias, las mejores preparadas en investigación sobre terrorismo", declaró Galán. El guardia civil no olvidó la participación de guardias y policías nacionales en "misiones internacionales", además de participación en la Interpol y Europol. "En años de crisis no hemos dicho nada, hemos sufrido un montón d recortes", pero la economía española comienza a remontar y la exigencia que data de 1992, con las Olimpiadas, se ha colocado en primera línea, explicó.

El viernes los zamoranos serán quienes respalde a sus compañeros de Salamanca y el sábado a los de Palencia, en una larga maratón de manifestaciones a lo largo y ancho del país que concluirá el 5 de mayo en Madrid con una macromovilización, si antes no hay acuerdo.