El Ayuntamiento instala cámaras de vigilancia en el Puente de Hierro de Zamora

El incremento de las medidas de seguridad que el Ayuntamiento de Zamora ha tomado para tratar de reducir la delincuencia callejera ha llegado hasta el puente de Hierro, donde se ha instalado un sistema de videovigilancia con el que poder detectar cualquier tipo de acto vandálico o delito que se produzca. La pasarela sobre el río Duero es objetivo habitual de los salvajes y por ello se ha procedido a su blindaje. No en vano, hace apenas tres meses que concluyeron las obras para, precisamente, arreglar los destrozos causados por los incívicos. En aquel momento, desde el Consistorio se puso sobre la mesa la posibilidad de incrementar la vigilancia en este y otros puntos de la capital. Algo que se ha puesto en marcha a principios de este 2018 y que busca poner coto a quienes causan destrozos en el mobiliario urbano público y privado.

Varios carteles en ambas entradas a la pasarela del puente de Hierro avisan de que el ciudadano se encuentra en una zona videovigilada. Los viandantes han podido comprobar cómo, desde hace semanas, este punto se controla a través de cámaras de seguridad. Una medida que llega después de que a finales del pasado año 2017 los vándalos destrozaran, por enésima vez, los â€?cristales y las tablas de la pasarela que cruza el río Duero. Los salvajes, de hecho, se superaron durante aquel fatídico fin de semana del mes de octubre, cuando, antes siquiera de que hubiera dado tiempo a terminar los trabajos de adecuación del entorno, una nueva oleada de vandalismo deshizo el camino andado y volvió a llenar de grafitis los cristales recién cambiados. Y no contentos con eso, aprovecharon también para rallar la capa antideslizante recién aplicada.

El Ayuntamiento de Zamora, ante este incremento del vandalismo en la ciudad, ha decidido apostar por las cámaras de videovigilancia para tratar de detectar a quienes actúan contra el mobiliario urbano. El puente de Hierro, de hecho, no es la única zona donde se han incrementado las medidas de seguridad, dado que el control telemático de la sala del 112 de la Policía Municipal cuenta ya con casi un centenar de dispositivos para escrutar todo lo que ocurra en las calles de la capital. Edificios municipales, espacios peatonales, calles conflictivas y puntos clave del comercio se encuentran permanentemente vigilados para evitar más ataques.

El "Gran Hermano" de Zamora, no obstante, no solo se preocupa del vandalismo, sino que también controla que no se produzcan trifulcas callejeras, actos de violencia de género, robos o conductas temerarias al volante. En el caso del puente de Hierro, los ciudadanos podrán caminar por la pasarela con la certeza de que las cámaras están registrando lo que allí ocurre. Y quién sabe si esto también disuadirá a los vándalos.