Los funcionarios de la Junta cobran hasta 2.400 euros al año más que los del Estado

Las diferencias entre trabajadores públicos de la Administración General del Estado y comunidades autónomas -que centra la nueva etapa de reivindicaciones de este colectivo al Gobierno de España- ha servido para poner sobre la mesa las importantes variaciones que existen entre empleados de una misma categoría profesional. Las cuentas del sindicato de trabajadores públicos CSIF relativas a la Junta de Castilla y León ponen sobre la mesa diferencias de sueldo que pueden llegar a superar los 3.500 euros brutos anuales en el caso del personal laboral y 2.416 en el caso de los funcionarios.

Por partes, y si se hace una comparación detallada, las diferencias entre personal laboral de la Administración General del Estado y de la Junta de Castilla y León pueden llegar, siempre a favor de estos últimos, de los 68 euros anuales de un empleado del grupo IV a los 3.531 en el grupo A1 de nivel 28. Respecto a los funcionarios esta diferencia va de los 244 euros anuales en un empleado del grupo C2 nivel 18 a los 2.416 euros en el nivel A1 nivel 28. Diferencias que, según CSIF, no están justificadas cuando se trata de personas que realizan trabajos muy similares, con similar capacitación y con idéntica categoría profesional.

Las diferencias, explicó ayer la presidenta de CSIF Zamora -Rosa María Herrero- durante la concentración celebrada frente a la Subdelegación del Gobierno de Zamora, no hay que buscarlas en el sueldo base y sí en los complementos específicos. "La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Castilla y León, tienen diferentes cantidades", explicó. "Eso no es esta diferencia, que no es homogénea" en todas las comunidades autónomas y que casi siempre es a favor de los funcionarios regionales.

Los representantes de CSIF tuvieron la ocasión de entregar sus reivindicaciones y de explicar la situación al subdelegado del Gobierno de Zamora, Jerónimo García Bermejo. En la línea de las informaciones surgidas durante los últimos días -en las que el Gobierno se muestra receptivo a igualar el sueldo de los empleados públicos-, el subdelegado apoyó la reivindicación del sindicato. Lo hizo, además, apelando al principio constitucional de igualdad entre todos los españoles, por el cual "no se puede entender que haya desequilibrios en las remuneraciones, derechos y oportunidades". García Bermejo aprovechó para recordar que el Gobierno ha puesto sobre la mesa una subida salarial "del ocho por ciento en tres años" para los funcionarios y personal laboral. "Es importante trabajar para la igualdad de los funcionarios", zanjó el representante del Gobierno de España en Zamora.

Los números que ha hecho CSIF obligarían al Gobierno a realizar un desembolso de unos doscientos millones de euros para acometer esta "regularización salarial". El sindicato argumenta que este es el "mejor momento" para hacer visible la reclamación por la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Hacemos un llamamiento al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios" con representación en las Cortes Generales. "El informe que hemos elaborado evidencia que el agravio comparativo existe. Los funcionarios hemos sufrido la crisis y ahora es el momento de la recuperación", razonó Herrero. CSIF pretende así lograr lo que han conseguido, según las intenciones del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil, que en los próximos años pasarán a tener sueldos idénticos a los de los cuerpos policiales autonómicos como los Mossos en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco.