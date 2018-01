Tres jóvenes atracan a mano armada y con el rostro cubierto en una empresa de la capital

Tres individuos armados con pistolas y con el rostro cubierto atracaron en una empresa de la capital, edificios Koala, ayer tarde, hacia las 18.30 horas, donde irrumpieron con los revólveres ya en la mano para exigir la entrega de dinero constantemente. Cada uno de los atracadores se dirigió a cada uno de los tres empleados que estaban en la parte de abajo de la oficina de la calle de Arapiles, a quienes no dejaron de encañonar directamente hasta que no abandonaron la empresa. A última hora de la noche de ayer se desconocían más detalles sobre el suceso y sobre si los ladrones pudieron llevarse algún botín, ya que uno de los trabajadores que no fue visto por los delincuentes pudo llamar con rapidez al 112.

Un empleado sufrió una herida al ser golpeado por uno de los asaltantes con la culata de la pistola cuando trataba de ayudar a sus compañeros, si bien las lesiones, en apariencia, no resultaron muy graves, lo que determinarán los servicios médicos del Hospital Virgen de la Concha, a donde fue trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias 112 para un examen más exhaustivo.

Otra trabajadora terminó arrojada al suelo por uno de los asaltantes cuando se negó a darle la información que pedía. Los tres delincuentes gritaban continuamente "¿dónde está el dinero?", según ha podido saber este diario al consultar con vecinos de la zona, que se arremolinaron en el lugar cuando hizo su aparición la Policía Municipal, una ambulancia y la policía científica de la Comisaría de Zamora. Al abandonar el edificio, los atracadores rompieron con una maza la puerta de entrada a la oficina, la dejaron bloqueada, daños que se podían observar al asomarse al interior de la sede de la empresa. Los empleados permanecían en un gran estado de nervios, tras vivir un episodio tan traumático.