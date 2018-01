Telefonía y promoción centran los gastos de los grupos municipales

Material de oficina, publicidad, papel, cartas, vinilos, componentes electrónicos, inserciones en prensa... Las cuentas presentadas por los grupos municipales del Ayuntamiento de Zamora se basan, principalmente, en la promoción. No es casualidad. La ley que vagamente regula las asignaciones a los partidos políticos en los ayuntamientos impide a éstos emplear el dinero en pagar a trabajadores o realizar obras. La principal novedad, no obstante, se encuentra en el simple hecho de registrar las cuentas. Esa misma ley no incluye entre sus preceptos que los partidos estén obligados a hacerlo, sino que lo deja al albedrío del Pleno. Y al inicio de este mandato, todos los grupos estuvieron de acuerdo en hacer públicas sus cuentas para que los ciudadanos pudieran fiscalizarlas.

Los cuatro grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Zamora se repartieron, durante el pasado curso, un total de 30.000 euros para sufragar los gastos derivados de su actividad. Pese a que los concejales no adscritos -José Luis Gómez hasta el mes de julio y Cruz Lucas- actúan como grupo, la ley no plantea esta situación, por lo que realmente se reparte el dinero sobre 23 concejales en lugar de sobre 25. Dado que la norma indica que el dividendo debe resultar atendiendo al número de ediles de cada formación, fue el Partido Popular, con diez electos, quien más dinero recibió. Las cuentas quedaron de la siguiente manera: 11.195 euros para el PP por su decena de concejales, 9.456 euros para Izquierda Unida por ocho ediles, 5.108 euros para los tres representantes socialistas y 4.239 euros para la formación de Ciudadanos y sus dos concejales.

El grupo municipal de Izquierda Unida decidió, a inicios del mandato, publicar sus cuentas siguiendo el año natural y por ello fue el primero en registrar sus números, que van de junio de 2016 a mayo de 2017. La formación dirigida por Francisco Guarido en el Ayuntamiento de Zamora invirtió los 9.456 euros correspondientes a la subvención municipal y aún así tuvo que poner más dinero para hacer frente al total de gastos, que ascendieron a 13.993 euros. La mayor parte del dinero, salvando algunas pocas fotocopias, lo destinaron a la impresión y reparto mensual del folletín "Tu Ciudad".

El Partido Popular, por su parte, apenas se desvió unos euros de su partida correspondiente. Empleó el pasado año un total de 11.230 euros en consumibles, suscripciones a diarios, material de oficina y colaboraciones para los clubes. Sus cantidades más cuantiosas se encuentran en la imprenta y reparto de su boletín informativo, cuyo coste ascendió a algo más de 7.500 euros, y en telefonía móvil, donde invirtió 1.203 euros.

El Partido Socialista, igualmente, ha justificado sus cuentas con un gasto total de 5.917 euros a lo largo del pasado curso. Sus mayores gastos fueron derivados de la organización de actos públicos y jornadas diversas, con una minuta que supera los 1.600 euros. Además, se incluyen en el documento gastos de telefonía móvil, consumibles, floristería para fallecidos y aportaciones para clubes deportivos.

El grupo municipal de Ciudadanos, por último, también traspasó por poco su subvención hasta alcanzar algo más de 4.600 euros en gastos. En el caso de la formación naranja, la mayor parte del dinero gastado fue para inserciones publicitarias en prensa, aunque también para material de impresión.