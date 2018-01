El gerente de Sacyl admite que "se pudo pasar alguno" de la lista de enfermería

El gerente del Asistencia Sanitaria de Zamora, Francisco Javier Montes, reconoció ayer que "en alguno de los llamamientos" para ocupar plazas de refuerzo de enfermería "se pudo pasar" llamar a alguna de las personas que se encontraba en la bolsa de empleo, aunque asegura que ya se han tomado medidas y el problema está solucionado.

A preguntas de los periodistas el gerente explicó que "hay un procedimiento que está bien reglado, que queda perfectamente registrado. Hemos tenido esta semana una reunión con los sindicatos y se ha aclarado todo perfectamente. En todo caso si ocurre algún error, se corrige y se toman las medidas oportunas". Y repreguntado sobre si en este caso había habido algún error indicó que "en este caso se llama a una lista que existe de la bolsa de trabajo. Se va llamando a todas las personas que allí están en orden riguroso y a toda la gente. En varios días hubo distintos llamamientos y en algunos llamamientos se pudo pasar alguno. Pero vamos, está subsanado el tema".

Procedimiento

El procedimiento habitual cuando se trata, como en este caso, de unas contrataciones que requerían relativa urgencia, ya que eran necesarias para hacer frente a la demanda derivada de los casos de gripe que exigía abrir más camas, es llamar por teléfono a los candidatos inscritos en la bolsa de empleo. Lógicamente las llamadas van por orden de prioridad en la lista. Si en este procedimiento urgente un candidato no coge el teléfono inmediatamente se pasa al siguiente para ofrecerle el puesto. Todas las llamadas quedan registradas para poder, en un momento determinado, demostrar que el llamamiento se ha llevado a cabo.

Suele ser habitual que algún candidato no coja la llamada, bien porque no se percate de que la ha recibido o bien porque en ese momento tenga trabajo en otro lugar y no le interese una sustitución corta. Y es que si el candidato rechaza el puesto sufre una penalización, pero si no responde a la llamada no.

Sea como fuere en este caso ha habido unas cuantas personas que estaban en la lista antes de las que han sido contratadas pero no habían recibido llamada alguna ofertándoles el puesto.

Algún sindicato alertó incluso de la "grave irregularidad" que suponía ese hecho, ya que al parecer había incluso personas que estaban fuera de la bolsa de empleo o en la denominada bolsa cero a las que se recurrió en detrimento de otros candidatos mejor situados.

Al parecer, según indicó el gerente de Asistencia Sanitaria, la Administración ha tomado medidas para investigar los hechos, tomar medidas y alcanzar soluciones que han sido puestas en común con los sindicatos.

En todo caso parece que estas irregularidades o errores en los llamamientos no se deberían volver a producir, porque pueden causar perjuicios graves a los candidatos de la bolsa.