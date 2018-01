El exalcade de Peleas, Marcelo Jurado, denuncia una "campaña de linchamiento"

El exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado denuncia una "campaña de linchamiento" contra su persona, a raíz de la acusación que pesa contra él por el cobro de cerca de 15.000 euros en dietas sin justificar. A través de un comunicado difundido por su abogado, Antonio del Castillo, Jurado reconoce que la noticia publicada por este diario el pasado martes, en el que constató la petición fiscal de cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación contra él, es cierta. "La respetamos, pero no la compartimos, ya que se está produciendo una campaña de linchamiento contra un pequeño pueblo por unas cantidades insignificantes que no es cierto que las haya cobrado ilegalmente para tapar las grandes corrupciones de los grandes ayuntamientos y otras administraciones públicas". Marcelo Jurado Rodríguez "como alcalde no ha cobrado nada ilegalmente", ya que lo percibido ha contado "siempre con la firma de la secretaria interventora y del tesorero del Ayuntamiento. No ha habido requerimientos o pegas al cobro de los cheques por parte de la secretaria o el tesorero".

Para Jurado y su abogado "todo es mentira y así lo demostrará, aunque de cara a la opinión pública se está arbitrando una campaña de condena para poder influir en el jurado popular". Es más, llegan a afirmar que es el Ayuntamiento de Peleas de Abajo "el que le debe dinero (a Marcelo Jurado) por sus nóminas, como tiene reconocido el Juzgado de lo Social número 1 de Zamora". Argumentan que "no existe factura o cheque alguno cobrado ilegalmente e incluso los informes de secretaría-intervención y del Tribunal de Cuentas certifican la pulcritud y la buena gestión contable".