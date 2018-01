Guarido rechaza la oferta de Podemos para ir juntos a las elecciones sin las siglas moradas

Francisco Guarido ha rechazado una vez más cualquier posibilidad de pacto preelectoral entre Izquierda Unida y Podemos para concurrir juntos a las elecciones municipales del año 2019. Y lo ha hecho después de que Pablo Fernández, el secretario general de la formación morada en Castilla y León, anunciara que su partido está dispuesto a sacrificar las siglas en aras de "algo mucho más trascendente". La oferta, en cualquier caso, parece no tanto haber sido rechazada sino desoída en Izquierda Unida de Zamora. El alcalde, de hecho, asegura que "esto no es un debate" y que lo único que importa ahora e importará en un futuro es la opinión de los militantes de IU, ya expresada en el pasado a través de una votación interna y cuyo resultado fue completamente contrario a la confluencia.

La hipotética unión de Podemos e Izquierda Unida en Zamora parece más lejana que nunca después del enésimo portazo que en IU han dado a la última de las ofertas de la formación morada. El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, anunciaba hace apenas unos días la nueva estrategia para lograr esa confluencia. "Si nosotros tenemos que renunciar a que el nombre de Podemos aparezca en las candidaturas, lo haremos en aras de algo mucho más trascendente", apuntaba. Declaraciones que han sido rechazadas de plano en el seno de IU. "Creo que él no tiene la capacidad de decidir si renuncia o no a sus siglas, sino que será cuestión de su dirección general", explica. "En cualquier caso, hay que dejar de darle vueltas a esto porque siempre que sale el tema, la respuesta es la misma", añade. "Hubo una votación en la asamblea local de Izquierda Unida de Zamora en la que inmensa mayoría de las personas afiliadas, los militantes, decidieron que querían mantener sus siglas. Y eso no es discutible ni con Podemos ni con ningún otro grupo", expresa Guarido.

La situación, por lo tanto, parece estar clara para Izquierda Unida pese a los intentos de Podemos de llegar a un acuerdo antes de 2019.