Sacyl se saltó la lista de enfermería y llamó a trabajar a inscritos en la "bolsa cero"

Sacyl no llamó a las enfermeras integrantes de la bolsa de empleo para los contratos celebrados en diciembre y enero y sin embargo echó mano de las personas inscritas en la denominada "bolsa cero" (es decir, las que se apuntan fuera de listas), según denunció el sindicato UGT, que ha pedido a la Gerencia de Asistencia Sanitaria la anulación de las contrataciones efectuadas irregularmente además de solicitar que se "determinen las responsabilidades que en su caso puedan derivarse".

Según explica el sindicato, la Gerencia del Complejo Asistencial comunicó que los días 8 y 9 de enero había contratado a nueve enfermeras como refuerzo ante la epidemia de gripe para afrontar el incremento de demanda asistencial. Sin embargo, los llamamientos de enfermeras de la mesa de contrataciones "se han saltado la legalidad al no haber llamado de forma ordenada a las personas inscritas en la bolsa de 2015 y haber hecho el llamamiento a personas que no se encuentran inscritas en la misma, y por lo tanto haber cubierto con estas personas los puestos ofertados". El sindicato revisó las contrataciones realizadas en diciembre y encontró que "hay cuatro llamamientos de la bolsa cero, es decir de una bolsa diferente a la que está en vigor desde el año 2015, teniendo enfermeras disponibles y no habiéndolas llamado".

El sindicato dice que "los llamamientos ignorando a los integrantes de la bolsa del año 2015 y haciendo contrataciones a enfermeras de la bolsa cero o a enfermeras que no están inscritas en ninguna bolsa es algo habitual que se hace al margen del procedimiento legal establecido, discriminando a las profesionales que figuran en la lista en vigor y privándolas del contrato que legalmente les correspondía".

UGT asegura además que las enfermeras afectadas "están en disposición de demostrar que no han recibido ninguna llamada telefónica de la mesa de contratación, ofreciéndoles estos puestos de trabajo, como era su obligación, "lo que vulnera gravemente el procedimiento establecido para el llamamiento de la bolsa". Además puede constatarse la contratación de "alguna enfermera que acaba de terminar el grado de enfermería, y que no figura en ninguna bolsa, lo que impediría cualquier llamamiento. Se deduce de estas actuaciones la forma digital de hacer las contrataciones". Por ello el sindicato ha solicitado la nulidad de todas las contrataciones" irregulares y se "efectúen de nuevo los llamamientos, teniendo en cuenta el orden de los aspirantes de la bolsa en vigor del año 2015". Y acto seguido pide que se deriven responsabilidades.