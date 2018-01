Igualdad notificará a Menores la carta machista de una peña

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Adoración Martín, ha anunciado que notificará a la Fiscalía de Menores los hechos ocurridos esta semana, con la publicación en redes de una carta machista elaborada por una peña de la ciudad. "Queremos que asuman las responsabilidades y las posibles consecuencias de su acción", ha señalado Martín, quien ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que se den cuenta de que "este tipo de conductas no van a quedar impunes".

Por su parte, su compañera Soraya Merino, concejala de Juventud, ha confirmado que los "Hardfuckers", el grupo que publicó este escrito, no está incluido en la lista de las peñas de San Pedro. "No son miembros, así que no se les puede expulsar", ha razonado, al tiempo que ha señalado que este tipo de actuaciones "no tienen nada que ver con el colectivo de las peñas de la ciudad".