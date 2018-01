Martínez-Maíllo también confía en la llegada del tren madrugador: "Es de sentido común"

Tras las últimas conversaciones entabladas entre la Diputación de Zamora y Renfe, Fernando Martínez-Maíllo se "mostró" ayer optimista con la llegada del ansiado "tren madrugador" Zamora-Madrid. Durante su visita a la Feria Internacional de Turismo, el coordinador general del Partido Popular elogió el trabajo realizado por la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, en su afán por lograr una mejor conectividad con la capital madrileña. Una labor que el dirigente entroncaba con las gestiones llevadas a cabo durante su anterior etapa como regidor provincial "para que el AVE estuviera en Zamora" mientras "otros se dedicaban a poner pegatinas por las calles diciendo "No al AVE en Zamora"", recriminó.

Maíllo confesó sentirse "orgulloso" de que, a día de hoy, Zamora esté dentro de la Red de Ciudades de Alta Velocidad y de que se brinden "nuevas oportunidades" a la provincia en alusión al estudio de viabilidad que la operadora ferroviaria se ha comprometido a realizar para atender las reclamaciones ciudadanas e institucionales. A su juicio, el debate creado a raíz de la posible ampliación de horarios "es muy positivo" ya que pone de manifiesto la relevancia de esta infraestructura. "Eso significa que tiene utilidad, eso significa que se está usando, eso significa que se valora", adujo.

En este punto, el coordinador popular se mostró convencido de la creación del nuevo servicio: "No tengo ninguna duda de que el Ministerio de Fomento va a ser sensible a algo que es de sentido común" y que se adapta, según sus declaraciones, "a la realidad de los ciudadanos". De hecho, reconoció que en un hipotético servicio ferroviario de primera hora con destino Madrid, él mismo sería un "usuario bastante habitual". "Tengo la sensación de que lo vamos a conseguir, no sé cuándo pero creo que en muy poco tiempo", concluyó.

En este sentido, la Plataforma por el Ferrocarril del País Leonés a la que pertenece, entre otras asociaciones, el Grupo Tren Zamora, anunció que gracias a un acuerdo de colaboración con el grupo político Compromís, su senador, Carles Mulet, ha registrado dos preguntas en el Senado para solicitar al Gobierno este servicio. "Es un simple hilo conductor para intentar dar respuesta a una cuestión que lleva semanas planeando entre la sociedad zamorana". Esta petición, además, "se deben, sin duda, al mérito y trabajo de quienes han incitado un recogida de firma, superando las 10.000, para que se habilite el servicio", añadieron.