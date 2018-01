Una pareja de ancianos de Zamora, asesinada a golpes en Bilbao

Una pareja de ancianos de 87 años, naturales de Zamora, apodados "los gallegos", ha sido encontrada muerta, con signos de violencia, golpes en el rostro y la cabeza, en una vivienda del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, en el número 16 de la calle Zizeruena, hacia las tres de la tarde de hoy por el hijo del matrimonio, un doble crimen que ya investiga la Ertzaintza, que baraja el móvil del robo, al hallarse el piso revuelto, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El hijo se acercó al domicilio paterno alarmado porque el matrimonio no había acudido a una cita médica programada, donde encontró los cuerpos sin vida de sus progenitores. Fue él mismo quien llamó al servicio de emergencia, tras lo que la Policía Municipal se personó de inmediato en el lugar del suceso y, posteriormente, la Ertzaintza, que se ha hecho cargo de la investigación.





Vecinos del barrio bilbaíno de Otxarkoaga han asegurado que ambos "tenían lo justo para vivir", con una pensión de jubilación que percibían tras cerrar su tienda. "Pero ahora te quitan la vida por cuatro pesetas", han lamentado.



Un joven que conocía a la pareja ha explicado a Europa Press que el homicidio se habría cometido de madrugada. Los familiares, según han explicado, se han alarmado porque, al llegar a la vivienda, los padres "no contestaban, tampoco al teléfono". Posteriormente, "han dado la voz de alarma". "Una familia rota", ha dicho. Otro vecino del lugar ha asegurado que el interior del piso se encontraba "totalmente revuelto", lo que reforzaría la hipótesis de un posible robo con violencia.



Ambos eran conocidos en el barrio y llevaban muchos años residiendo en Otxarkoaga, donde regentaban una tienda de pinturas que cerraron al jubilarse. "Son conocidos del barrio, mayores, de cierta edad. Tenían lo justo, lo que ganaban con la pensión, pero ahora la gente te quita la vida por cuatro pesetas. Estamos todos asustadísimos, porque lo mismo que ha pasado aquí puede pasar en cualquier lado", ha lamentado.



Los residentes en este barrio bilbaíno aseguran que la situación es "cada vez más preocupante" porque Otxarkoaga "se está poniendo muy mal". "Esto cada vez se está poniendo peor, no hay derecho", han denunciado.

A las seis y cuarto de la tarde, el portal donde han ocurrido los hechos se mantenía acordonado y agentes de la Policía científica trabajaban en el domicilio de las víctimas para recoger evidencias. La comitiva judicial también se ha presentado en el lugar y todavía no ha procedido al levantamiento de los cadáveres.