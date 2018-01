Zamora pierde más de 6,5 millones al año al desligarse la subida de las pensiones del IPC

La no actualización de las pensiones por el porcentaje que marque el IPC (este año han subido solo un cuarto de punto por quinta ocasión consecutiva desde que el Gobierno aprobara la reforma del sistema) se traduce en una pérdida de dinero millonaria para la provincia de Zamora.

Las pagas actuales, que según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social ascienden a unos escasos 769,89 euros como término medio (una de las cifras más bajas de todo el país y la más escasa de la comunidad autónoma) han subido este año una media de menos de dos euros, 1,92 para ser exactos.

El cuarto de punto en el que se han actualizado las pensiones es un porcentaje ciertamente bajo si se tiene en cuenta que, con la antigua normativa, tendrían que haber ascendido un 1,7% (la subida del coste de la vida que marcaba el IPC del pasado mes de noviembre en términos anuales). Llevando estos porcentajes al bolsillo de los pensionistas puede concluirse que, si bien las pensiones han aumentado en menos de dos euros al mes como término medio, tendrían que haberlo hecho en más de trece (13,08 euros concretamente para la media de los perceptores de pagas públicas. Los jubilados, que tienen unas pensiones sensiblemente más altas que la media, hubieran visto sus nóminas aumentadas en una cantidad algo mayor).

La diferencia entre la subida real y la que "podría haber sido" se encuentra, por tanto, por encima de los once euros. Puede parecer una cantidad baja para ser tenida en cuenta, pero no hay que olvidarse que la Seguridad Social es el principal pagador de Zamora, pues de sus arcas salen los ingresos de 49.489 personas. Si todos estos zamoranos recibieran esos once euros que no recibirán por los efectos de la reforma de la ley de las pensiones tendríamos un total de 552.200 euros mensuales. Es decir, medio millón de euros al mes que los pensionistas zamoranos, y por extensión la provincia de Zamora, dejan de ingresar. Llevando esta cifra al total anual la suma supera los seis millones y medio de euros. Una cantidad muy a tener en cuenta para una provincia de las características de Zamora.