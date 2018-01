Ciclistas protestan porque se permite aparcar en el carril bici del Corazón de María

Algunos ciclistas han manifestado su malestar porque se está permitiendo el estacionamiento de vehículos invadiendo el carril bici próximo a la entrada del colegio Corazón de María, donde una señal indica que se puede aparcar "solo durante entrada y salida escolar, máximo dos minutos". A pesar de que las horas de inicio y finalización de las clases coincide con aquellas en las que no se produce un tránsito de bicicletas por el carril bici, las quejas no se han hecho esperar, si bien desde el Ayuntamiento de Zamora se hace especial hincapié en que la autorización no va más allá de cinco minutos a las 9.00 horas, cuando comienzan las clases, y a las horas de conclusión de las clases, y obedece a que "todos tienen que convivir, al igual que ocurre en el resto de colegios de la capital que sufren aglomeración de tráfico durante la entrada y salida de alumnos durante unos diez minutos".

La institución local pone de manifiesto que "está trabajando para aumentar los kilómetros del carril bici en la capital", lo que demuestra el compromiso con esta forma alternativa de transporte por la ciudad.

Desde la Asociación de Amigos de la Bici, se indica que hace cuatro años la dirección del colegio reclamó una solución para los padres, si bien se comprende que "no pasa nada, se puede tolerar" el que los padres invadan el carril bici a esas horas para dejar a sus hijos en el centro escolar porque apenas pasan bicicletas, si bien "sería bueno cambiar hábitos porque dentro del colegio existe una explanada en la que se pueden aparcar los vehículos" para que los niños entren en sus clases, concluye el representante de la Asociación de ciclistas, Fernando Mesonero.