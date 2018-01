Las multas siguen llegando a los coches del Casco Histórico

El equipo de Gobierno manifestaba hace apenas tres días que se había dado orden a la empresa gestora del servicio de aparcamiento en zona azul de no multar a los vehículos que aparcaran en las plazas mal pintadas tanto en el entorno de la plazuela de Jesús Hilario Tundidor y calle Hospital como en parte de la plaza de Santa María la Nueva. No obstante, los usuarios continúan denunciando que sí que se están aplicando sanciones a quienes no cumplen con el abono del ticket o se pasan de tiempo. El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado esta situación y ha dado de plazo al Ayuntamiento de Zamora hasta la semana próxima para que aclare esta situación. "De lo contrario, nos pondremos en contacto con las autoridades pertinentes para que investiguen la posible comisión de un delito, porque creemos realmente que el Ayuntamiento está estafando a los zamoranos y que puede ser constitutivo de delito", ha manifestado el viceportavoz de la formación, Víctor López de la Parte.

En el seno de la Casa de las Panaderas aseguran que se han dado instrucciones claras a la empresa Dornier para solucionar un problema derivado de un error en el pintado. El objetivo es suprimir esas plazas o dotarlas de la legalidad pertinente a través de una modificación tanto de la ordenanza reguladora como del contrato de prestación del servicio.