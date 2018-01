García Bermejo: "La economía mejora, pero hay que seguir"

Jerónimo García Bermejo aseguró que cuando en su artículo "La mejor cifra de creación de empleo de la década en Zamora y en España" -publicado en la edición del domingo siete de enero de este diario- dice que Zamora registra buenos datos "no quise decir que nos conformemos ni que no haya que seguir trabajando". El subdelegado quiso zanjar así la notable polémica surgida después de la publicación del escrito, censurado tanto por los empresarios que conforman Zamora 10 -que aseguran que el descenso demográfico está detrás de la caída del paro- tanto por los sindicatos, como evidenciaron los responsables de Comisiones Obreras el pasado jueves.

"No hay nada irreal en lo que dije. Este año las cifras del paro han dejado una caída de 1.100 personas y, si en 2013 había 20.000 zamoranos desempleados, ahora hay 13.000", aseguró el representante del Gobierno de España en Zamora. "No quiero decir con esto que estemos satisfechos. El campo de acción todavía es muy grande y tenemos que trabajar todos juntos. La predisposición institucional es total, y así se lo trasladé a Zamora 10 desde el primer minuto. Pero nosotros no podemos poner en marcha la iniciativa privada, eso corresponde a los empresarios", apuntó.