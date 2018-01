CC OO culpa al empresariado de la "lenta muerte" de la provincia por la falta de inversión privada

Los responsables del sindicato Comisiones Obreras señalaron ayer a la patronal zamorana para explicar la delicada situación económica que atraviesa la provincia de Zamora. En una rueda de prensa convocada para analizar las causas del declive económico y demográfico actual, los responsables de Comisiones aseguraron que "los mismos empresarios que se quejan de la caída del consumo" son los que "se niegan a subir los sueldos de forma generalizada, lo que mejoraría la capacidad de compra" de la población.

"Igual que ellos", los empresarios, "necesitan estabilidad para poner en marcha un nuevo negocio, los trabajadores la necesitamos para hacer nuestro proyecto de vida. No es lícito que el beneficio empresarial en Zamora salga de los bajos salarios que tienen los trabajadores", apuntó Antonio Salvador.

"Es importante reclamar inversión pública, pero también inversión privada", analizó Manuel Prieto, secretario provincial del sindicato. "Necesitamos que el espacio libre en los polígonos industriales se ocupe por empresas productivas, no por almacenes. Los empresarios y la banca de Zamora tienen que preocuparse más por las necesidades de la provincia y no dedicar el beneficio empresarial para inversiones que se realizan fuera de Zamora", apuntó Prieto.

A la vez, los responsables de Comisiones Obreras anunciaron la ya "inminente" puesta de largo del plan de dinamización en el que el sindicato lleva "años" trabajando, un documento que será muy similar al que ha respaldado la Junta de Castilla y León para la provincia de Soria. CC OO ya ha enviado el documento a UGT y a la Diputación de Zamora para buscar el "máximo consenso posible", subrayó Prieto. Ahora el plan de dinamización está en manos del empresariado zamorano, colectivo al que también se le solicitan aportaciones, y próximamente se hará público. "Se trata de hacer un frente común para parar la despoblación, la falta de servicios públicos en el medio rural o el elevado desempleo que soporta la provincia", apuntó Manuel Prieto ante los medios. Es, en cualquier caso, "un documento vivo", que está abierto " a las aportaciones de cualquier colectivo", apuntan desde Comisiones Obreras. "Nos hemos basado en la elaboración de documentos similares en nuestro entorno", dijo Manuel Prieto en referencia al Plan de Dinamización de Soria, "y hemos mirado las cosas que se han hecho y las que no han dado resultados para avanzar en la misma dirección".

Tanto Prieto como Salvador aseguraron que dar un giro radical a la situación de Zamora es "urgente" para asegurar así el futuro de la provincia. "Desde el año 2007 se han perdido más de 16.000 habitantes, el ocho por ciento de la población. La provincia está además muy envejecida. Las prestaciones por desempleo no llegan a más de siete mil parados y los que la cobran tienen uno de los ingresos más bajos del país, igual que sucede con las pensiones". El sindicato asegura que, si no se cambia la situación, la provincia corre el "serio peligro" de "no tener transición generacional".