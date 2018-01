Zamora superó 63 días la contaminación por ozono y otros once por partículas en suspensión

Zamora superó en 63 ocasiones el pasado año el valor guía de la Organización Mundial de la Salud en contaminación del aire por ozono (O3), medida que actualmente no tiene valor legislativo, mientras en once ocasiones saltó del valor objetivo para la protección de la salud humana. Además, la estación de medición de contaminación del aire Zamora 2 superó durante once días el valor límite diario de protección para la salud humana de partículas en suspensión (PM10) y 21 veces en valor de media anual de datos diarios.

Son las principales conclusiones del documento de datos provisionales sobre el informe de la calidad el aire de 2017 presentado ayer por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta según el cual la calidad del aire que respiran los castellano leoneses en general y los zamoranos en particular es buena ya que, entre otras cosas, en ningún caso se superaron los límites que obligar a dar aviso a la población en la provincia y solo tres veces, por ozono, en la zona de El Bierzo.

Contaminantes como el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre o benceno, Zamora no ha superado en ninguna ocasión los límites legales ni los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

El ozono es un gas que se encuentra de forma natural en la atmósfera y también se puede formar por una reacción a la quema de combustible. En altas concentraciones y por períodos prolongados tiene efectos perjudiciales para la salud. El término partículas en suspensión (PM10) abarca un amplio espectro de sustancias orgánicas o inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y artificiales, como la combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico, cenizas o gases. Se consideran el problema de contaminación ambiental más severo, por sus graves afecciones al tracto respiratorio y al pulmón.

La Consejería destaca que, a pesar de ser un año adverso climatológicamente, los datos obtenidos de la medición "demuestran que no se han registrado ninguna superación de los valores límite de protección a la salud humana por noveno año consecutivo, la mayoría no ha llegado al 70% del valor límite y tan solo el ozono ha superado en tres ocasiones, en la zona del Bierzo, el umbral de información a la población, poniéndose en conocimiento de las autoridades locales y sanitarias". En el informe publicado por la misma Consejería, sin embargo, sí hay días en que se han superado los umbrales perjudiciales para la salud humana.