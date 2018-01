El PP señala la decoración y actividad navideña como "la peor de la historia"

Julio Eguaras y Sonia Calvo, concejales del PP en el Ayuntamiento de Zamora, han hecho un balance muy crítico de las recientes fiestas navideñas en la capital. "Está claro que este equipo de gobierno no cree en la Navidad y no cree en la dinamización de la ciudad durante estas fiestas. Está visto que siguen considerando la cultura como un gasto cuando es justamente todo lo contrario, es una inversión", han indicado. "No son capaces de devolver a los zamoranos el esfuerzo que hacen y hemos visto cómo en otras ciudades sí se ha apostado por la Navidad", han añadido. Además, han insistido en que ha sido "un clamor popular" que las luces en Zamora han sido "las peores de la historia" a pesar de gastar lo mismo que en años anteriores, "lo que denota falta de previsión".