El PP arremete contra C's: "Se han dejado engañar por IU y PSOE"

El Partido Popular ha cargado duramente contra el grupo municipal de Ciudadanos tras apoyar la formación naranja el Presupuesto del Ayuntamiento de Zamora para 2018 a cambio de "incorporar bancos, papeleras y bebederos para animales". La portavoz popular, Clara San Damián, ha lamentado la "oportunidad perdida" para modificar de manera incisiva las cuentas de la capital y ha lanzado un duro mensaje al partido capitaneado por Francisco José Requejo, del que dice que "ha sido engañado" por el equipo de Gobierno. De hecho, la también senadora cree que a partir de este momento se puede comenzar a hablar de "tripartito formado por IU, PSOE y C's".

La Comisión de Hacienda celebrada ayer en el Ayuntamiento de Zamora tenía como único punto del día debatir el Presupuesto de 2018 antes de llevarlo a Pleno por segunda vez. Allí, de puertas para adentro, se escenificó lo que ya se había producido en sala de prensa: el acuerdo a cuatro bandas entre IU, PSOE, C's y la concejala no adscrita con una modificación del presupuesto cuyo impacto será de 240.000 euros en este año.

La portavoz del PP, Clara San Damián, cargó duramente contra Ciudadanos a la finalización de esta reunión. "Hemos perdido una grandísima oportunidad de mejorar unos presupuestos que consideramos insuficientes para los zamoranos. Y esa oportunidad la hemos perdido porque Ciudadanos se ha dejado engañar por parte del equipo de Gobierno", señaló. "Es una pena, porque nosotros esperábamos que tanto los concejales de Ciudadanos como la concejala no adscrita hicieran valer el peso que, en este caso, teníamos la oposición para mejorar el presupuesto", expresó. "Y lo que va a ocurrir es que no va a cambiar nada salvo la percepción de los zamoranos de que ya no son dos partidos en el equipo de Gobierno, sino tres. Ahora es el tripartito Izquierda Unida, Partido Socialista y Ciudadanos", comentó la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora.