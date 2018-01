Guerra abierta en el Ayuntamiento por la marcha en defensa de la sanidad pública

El Ayuntamiento de Zamora, en un comunicado firmado por IU, PSOE, C's y la concejala no adscrita, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada para el día 20 de enero en Valladolid en defensa de la sanidad pública. Una maniobra que no ha gustado en el seno del Partido Popular, único grupo municipal que se encuentra fuera de este documento. "Nos hemos mantenido al margen y así seguiremos. Es la primera vez que un Ayuntamiento se posiciona contra otra institución pública como si fuera un ciudadano más. Guarido representa a todos los zamoranos y no les ha preguntado si están a favor o en contra de la manifestación", ha señalado. Miguel Ángel Viñas ha respondido: "Creo que no hay que recordar que este Ayuntamiento apoyó una manifestación para tomar el Cuartel Viriato y se posicionó en contra de otra institución pública. Defendemos y defenderemos la sanidad pública", ha indicado.