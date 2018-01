La formación naranja se defiende asegurando que "no se pueden pedir cuestiones faraónicas"

La viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Reyes Merchán, defendió la postura de su partido tras rechazar en primera instancia el Presupuesto de 2018 y llegar posteriormente a un acuerdo con el equipo de Gobierno. "No existe ningún tripartito; simplemente hemos firmado un acuerdo que pensamos respetar", expuso a la conclusión de la Comisión de Hacienda. "Reconocemos que hubo errores en el pasado, que no se fraguó el diálogo y no pudimos llegar a un acuerdo. Pero eso ya está subsanado", manifestó. Respecto a los proyectos incluidos en el pacto presupuestario, criticados por el Partido Popular, Merchán quiso aclarar sus argumentos. "Es un impacto de 240.000 euros y es verdad que podrían ser más, pero tenemos que ir trabajando poco a poco y a base de diálogo. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento al proponer cuestiones faraónicas, porque eso es ahora mismo imposible", comentó.

El portavoz de Alcaldía, Miguel Ángel Viñas, quiso alejarse de la polémica surgida entre el PP y C's y se dedicó únicamente a valorar el acuerdo alcanzado para la aprobación del Presupuesto. "Reeditamos un pacto que ya se firmó el año pasado y lo hacemos incorporando propuestas de estos tres concejales de la oposición", explicó. "Se trata de un presupuesto con grandes inversiones para mejorar la vida de los barrios de la ciudad. Se terminarán los grandes proyectos como el matadero o el Banco de España y continuaremos con el asfaltado, la mejora de las aceras o la renovación del alumbrado. Además, se incrementan los servicios sociales", indicó.

