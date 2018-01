La Diputación licita el suministro de audiovisuales para las bibliotecas

El servicio de Contratación de la Diputación de Zamora saca a licitación el contrato para el suministro de audiovisuales destinados a los servicios bibliotecarios integrados en el centro provincial coordinador de Bibliotecas de Zamora correspondiente al año 2017.

El anuncio, recogido ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), establece que el plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2018 a partir de la formalización del contrato, presupuestado en 30.000 euros (21% de IVA incluido).

Criterios de valoración

La oferta económica (30%), los plazos de entrega (40%), los carteles promocionales, las cajas de repuesto para CD y estuches para DVD son algunos de los apartados que serán evaluados sobre un conjunto total de 100 puntos. No obstante, tal y como puntualizan en el BOP, "el precio ofertado no implicará rebaja en el presupuesto total del contrato establecido sino que supondrá la posibilidad de adquirir un mayor número de unidades". Por ello, no se estimarán las ofertas que presenten un precio inferior al precio de 30.000 euros sino aquellas que permitan la obtención de una mayor cantidad de material.

Respecto a los carteles promocionales, se valorará el apoyo a la divulgación de los contenidos audiovisuales con la aportación de las fotocopias del material en color y plastificadas para su difusión en los expositores de los distintos archivos. Por último, en referencia al apoyo del mantenimiento del material, se apreciará la entrega de cajas para CD y estuches para DVD, "con el fin de reponer las que se van deteriorando con el uso diario".

Los interesados deberán acreditar su solvencia económica o financiera y solvencia técnica o profesional de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones administrativas. El plazo de admisión de ofertas comienza hoy y finalizará a las 14.00 horas dentro de quince días naturales. Las solicitudes únicamente podrán ser presentadas en mano en el registro general de la Plaza Viriato o por correo certificado dirigido a la Diputación Provincial de Zamora.