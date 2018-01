CC OO pide sueldos más altos para evitar la "muerte" de la provincia de Zamora

Comisiones Obreras ha señalado hoy a la patronal zamorana como uno de los principales responsables de la delicada situación económica y demográfica que atraviesa Zamora. Manuel Prieto y Antonio Salvador han asegurado que, con la política de contención salarial de los últimos años, la provincia será incapaz de superar el panorama que se registra actualmente. "Si los sueldos no suben la gente no podrá consumir", ha asegurado Manuel Prieto. "Los trabajadores necesitamos estabilidad para consumir y realizar nuestro proyecto de vida y la patronal no lo permite", ha apuntado Salvador.

Los responsables de Comisiones Obreras Zamora han presentado una batería de datos que, a su juicio, demuestran que Zamora "se muere". Los puntos señalados han sido la falta de inversión pública, de servicios básicos en muchos pueblos, de tejido industrial, el paro, las bajas pensiones y salarios y la elevada precariedad laboral. "Si no hacemos algo pronto Zamora morirá", ha apuntado Prieto.