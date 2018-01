La suspensión de la cabalgata se debió a razones de seguridad

La polémica suspensión de la cabalgata de los Reyes Magos tuvo su razón de ser en cuestiones de seguridad, según ha manifestado la concejala responsable de tomar la decisión, María Eugenia Cabezas. La previsión, recuerda la edil de Izquierda Unida, era de lluvia constante durante el tiempo que el desfile debería haber estado en la calle y por eso se optó por la cancelación del evento. Además, los participantes en el real cortejo trasladaron también su decisión de no salir por no poder realizar cada uno el trabajo que tenía encomendado. "Fue una lástima, pero no teníamos una bola de cristal para saber que no iba a llover más en toda la tarde", explica Cabezas.

La titular de Cultura y responsable de tomar la decisión, consensuada con el equipo de Gobierno, sobre la suspensión de la cabalgata de Reyes ha explicado sus razones para hacerlo. "Estuvo lloviendo durante todo el día de manera intermitente y la previsión era de seguir así. Habíamos dicho días antes que tomaríamos la decisión una hora antes del inicio del desfile y aún así esperamos hasta las 18:10 horas, solo veinte minutos antes, para hacerlo", indica. "En ese momento, los músicos nos habían dicho que no salían porque se les dañaban los instrumentos; los técnicos de luz y sonido nos decían que ni si quiera con lluvia fina podrían trabajar; y los acróbatas tampoco podían realizar su espectáculo por razones de seguridad tanto para ellos como para el público. Con todo esto, decidimos suspender", añade.

Los Reyes Magos, entonces, se trasladaron hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento para recibir a los niños, algo que también ha sido criticado. "Decía el PP que podría haber sido en un polideportivo, pero eso no está a la altura de la realeza que representan sus majestades. El espacio ideal era el del Ayuntamiento y hacerlo en el Ángel Nieto no hubiera reducido tampoco el tiempo de espera, porque los Reyes recibieron a los niños uno a uno y ellos son solo tres", apunta. "Respecto a quienes dicen que no salimos por miedo a competir con la Cabalgaza, eso directamente es un disparate. Nosotros apoyamos la Cabalgaza y estamos muy contentos de que en Zamora haya dos desfiles por Navidad", sentencia.