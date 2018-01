El PP pide la cuantificación de los recibos emitidos hasta el momento

El grupo municipal del Partido Popular ha pedido la cuantificación de la recaudación de la ORA en las zonas del Casco Histórico, así como las posibles sanciones interpuestas hasta este momento. El concejal de la oposición, Víctor López de la Parte, ha señalado que el error en el pintado lo han tenido que pagar los conductores. "Un error que solo debe atribuirse al equipo de Gobierno formado por un bipartito incapaz de cumplir los contratos que firma, por lo que su palabra es cada vez menos válida", ha manifestado. "No es normal que desde el Ayuntamiento se reconozca una ilegalidad y se queden tan anchos. Y tampoco es normal que venga una empresa de fuera de Zamora a prestar el servicio de la ORA y pinte zonas que no estaban previstas o coloque parquímetros donde no deben sin recibir instrucciones municipales", ha señalado el edil.

Ante esta situación, el PP ha pedido una auditoría para cuantificar ese dinero recaudado. "Si no llega a ser por la denuncia del Partido Popular, el equipo de Gobierno hubiera continuado con una actitud pasota en este tema", ha zanjado López.