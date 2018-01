El contrato, el modus operandi y el deber de abstenerse

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma que el jurado basó su veredicto en pruebas suficientes para la condena del exjefe de Industria de la Junta, José Bahamonde; el jefe de Distribución de Iberdrola para Zamora, Agustín de la Fuente; el expresidente de Pevafersa, Vicente Fernández Manso; el hijo y la amiga íntima del funcionario, Javier Bahamonde González y Blanca Blanco. La defensa, dirigida por el exjuez Javier Gómez de Liaño y la exfiscal María Dolores Márquez, alegó en el recurso la falta de pruebas sobre los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias, en concreto al afirmar que el contrato de compraventa de acciones de Sol Sayago por el exjefe de Industria y de De la Fuente fue "un mero borrador" que nunca llegó a escritura pública. El TSJ replica que "el modus operandi" de los procesados "no dista mucho del utilizado en este tipo de negocios": se crea una sociedad por "testaferros o intermediarios", que sustituye a la primera cuando hay que inscribirla en el Registro Mercantil, lo que no implica que aquellos renuncien a los fines que se proponían con el contrato del 10 de octubre de 2006, por el que comparon acciones en Sol Sayago por un euro. Tampoco admite el argumento de que el contrato pretendía "fichar a los mejores, personas de capacidad reconocida". En cuanto a que Bahamonde no pudo dar trato de favor a nadie al ser las autorizaciones acto reglado, apela "al necesario deber de abstención del funcionario público".