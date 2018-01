El sueldo de los trabajadores de limpieza se incrementa en un 1%

Tras una larga negociación, entablada desde la pasada primavera entre la patronal, los sindicatos y la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), el Boletín Oficial de la Provincia recogía ayer el Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Zamora de 2017 en el que se contempla un incremento salarial del 1%.

No obstante, según apuntan desde las organizaciones sindicales, "en realidad se trata de un aumento del 0,5% ya que solo se aplicará de julio a diciembre" del pasado año con carácter retroactivo para aquellos trabajadores adscritos al convenio (Sacyl o Zamora Limpia se rigen por convenios propios).

"No hemos conseguido otra subida porque la patronal dice que las condiciones económicas no son buenas y no pueden repercutir en el salario de los trabajadores. Dicen que no hemos salido de la crisis ya que la siguen notando, pero hemos aceptado para mostrar nuestra buena voluntad de seguir negociando y que los trabajadores no pierdan más", explica Sara Lucía Tamame, responsable de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras Zamora.

El derecho de acompañamiento médico con un familiar mayor o la ampliación de las jornadas laborales de "dos horas" son algunas de las reclamaciones que, de momento, se han quedado en el tintero.