El PP denuncia el cobro irregular de una veintena de plazas de zona azul en el Casco Histórico

El pasado mes de diciembre entró en vigor el nuevo contrato de aparcamiento en zona azul y con él aparecieron espacios en los que, sin estar incluidos en la ordenanza, se comenzó a cobrar por estacionar. Se trata de tres puntos concretos localizados en la plazuela de Jesús Hilario Tundidor, en la plaza de Santa María la Nueva y en la calle de Ramón Álvarez. Un total de 19 plazas, tal y como denuncia el Partido Popular, que se están cobrando "de manera ilegal" al no aparecer ni rastro de ellas en los documentos aprobados en Pleno. Los ediles del grupo popular han puesto sobre la mesa esta situación y han exigido al equipo de Gobierno que dé explicaciones. En la Casa de las Panaderas achacan la circunstancia a "un error" en el pintado que había sido advertido en el mes de diciembre y que "está en proceso de subsanación". No obstante, no cierran la puerta a mantener estas plazas modificando la ordenanza.

Víctor López de la Parte y José Luis González Prada, concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, han puesto de manifiesto el "incremento ilegal" de las plazas de zona azul en el Casco Histórico. "Hemos comprobado que el equipo de Gobierno ha habilitado plazas ORA en lugares donde antes no existían y que tampoco aparecen ni en el pliego del contrato ni en la propia ordenanza aprobada en Pleno como zona azul", han indicado. "Es un incremento del 53% de las plazas establecidas, que se suma a las quejas ciudadanas por la subida desmedida de las sanciones y los fallos en los parquímetros. Además, denunciamos el incremento de la tarifa de las denuncias por carecer de ticket, dado que no guarda el principio de proporcionalidad que debe regir en los procedimientos sancionadores y por ello presentaremos una moción para la modificación de esta ordenanza de sanciones", añaden.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, ha apuntado que este incremento irregular de plazas se debe a "un error en el pintado" de los espacios. "Son 14 las plazas que se han señalizado erróneamente y que ya habíamos detectado en el mes de diciembre", explica. "Los trabajos de eliminación estaban pendientes de realizar para después de las fiestas navideñas y ese es el plan. Aunque, paradójicamente, los vecinos residentes, funcionarios y trabajadores de la zona nos han pedido que mantengamos esas plazas altamente demandadas, así que estudiaremos esa petición para la posible modificación de la ordenanza", detalla el edil. Fagúndez, por último, ha insistido en que "el procedimiento sancionador no ha variado" en el último contrato.