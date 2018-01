El Ayuntamiento sigue cobrando y multando en las plazas de ORA ilegales, denuncia el PP

El equipo de Gobierno reconoce la ilegalidad de varias plazas de la ORA pero sigue cobrándolas y sancionando a los usuarios, según denuncia el Partido Popular. En una nota de prensa, indica que "el bipartito ha seguido cobrando durante este tiempo a los conductores sabiendo que lo estaba haciendo de manera fraudulenta".

El Grupo Popular ha solicitado, vía Registro, "que se cuantifique cuánto dinero se ha recaudado tanto por la expedición de tickets como por las sanciones que se hubieran podido producir. Y destaca que "sólo la denuncia del Grupo Popular ha posibilitado que IU y PSOE hayan reconocido el error de aumentar plazas de ORA en zonas que no estaban contempladas en el contrato"

"No es normal", ha expresado el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte, que desde el equipo de gobierno "se reconozca una ilegalidad y se queden tan anchos. No es normal que venga una empresa de fuera de Zamora a prestar el servicio de la ORA en la ciudad y pinte en zonas que no estaban pintadas anteriormente o coloque parquímetros en zonas que no los tenían sin recibir instrucciones del responsable municipal. Es algo que tanto Guarido como Fagúndez deberían aclarar porque sus argumentos sólo incrementan las sospechas".

"Si no llega a ser por la denuncia del Grupo Popular", ha seguido el viceportavoz popular, "desde el equipo de gobierno se hubiera continuado con una actitud pasota en este tema" en lugar de haber señalizado previamente todas estas zonas para evitar que los conductores pagaran. Al final, todo esto lo que demuestra es que el bipartito únicamente "tiene afán recaudatorio para favorecer los intereses de la empresa".