Los zamoranos son los que más quejas interponen ante el Procurador del Común

Los zamoranos fueron los ciudadanos de toda Castilla y León que más quejas interpusieron ante el Procurador del Común durante el pasado año 2017, con 678 denuncias del total de 3.888 recibidas por el órgano. Cuestiones relacionadas con las infraestructuras, el régimen jurídico de los ayuntamientos o la función pública centraron el malestar de los ciudadanos, tal y como se desprende de los datos ofrecidos por el defensor del pueblo regional. Además, un total de 28 consistorios figuran en la desafortunada lista de municipios "no colaboradores por incumplir la obligación de informar" cuando así lo solicita el órgano, que tiene encomendada por las Cortes de Castilla y León la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

El Procurador del Común de Castilla y León ha actualizado sus datos sobre quejas recibidas a lo largo del curso 2017 y la provincia de Zamora se destaca como el territorio donde habitan los ciudadanos más beligerantes. Con 678 denuncias a lo largo de todo el año, la provincia se sitúa en cabeza del ranking, lejos de León, que aparece en segundo lugar con 579 quejas y de Soria, la que menos, con 104. En cuanto al fondo, el 46% de las quejas tienen que ver con cuestiones del área de Fomento, un 17% con asuntos de la función pública y un 10% sobre asuntos relacionados con el régimen jurídico de las corporaciones locales, los bienes y los servicios municipales de los ayuntamientos.

Las entidades no colaboradoras, por su parte, son 28 en la provincia de Zamora "por incumplimiento de la obligación de informar" y 31 en el caso de "no responder a las resoluciones y recomendaciones" emitidas por el Procurador del Común. Los asuntos por los que el órgano se dirige a las diferentes administraciones de la provincia y sobre los que no recibe respuesta son muy diversos y afectan a temas tan dispares como cuestiones administrativas, dudas o quejas sobre montes o caminos públicos, licencias de obras, estado de infraestructuras, saneamientos, normativas, derechos de pastoreo o de venta ambulante o responsabilidad patrimonial.

Caso del mercadillo

En el caso de la capital, por ejemplo, el asunto más sonado de todo el pasado año fue la queja interpuesta por los vecinos del barrio de Vista Alegre sobre la instalación del mercadillo de los martes, que obtuvo una respuesta favorable por parte del órgano.