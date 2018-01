De Oriente al hogar

Solo los más valientes se animaron a sacar sus bicicletas y patinetes de estreno, carritos y coches teledirigidos a la calle. El Día de Reyes amaneció ayer con un frío intenso en la capital y la mayoría de los niños zamoranos optaron por desenvolver los regalos en casa y disfrutar de ellos al calor del hogar. Juegos de mesa o construcciones y muñecas siguen estando muy presentes en las cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, a pesar de las nuevas tecnologías.

Con la misma ilusión se habían levantado los padres de estos niños, sobre todo aquellos que llevaban algún que otro boleto del Sorteo del Niño -segunda y última oportunidad de tentar a la fortuna en navidades- pero no pudo ir a más. A pesar de que este año Loterías y Apuestas del Estado había decidido trasladar el sorteo desde Madrid a la cercana Ávila, el que una ciudad de la Castilla y León no fue suficiente amuleto para que Zamora pudiera siquiera "pellizcar" alguno de los premios que otorga este sorteo. Una vez más, la suerte pasó de largo por la provincia, pero la sonrisa de los niños no se borró en todo el día.