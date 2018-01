Dudas sobre si mantienen la representación de la voluntad de los votantes

La alcaldesa de Ahora Decide de Morales del Rey, Elsina Fernández García, que habría visto peligrar su cargo de alcaldesa de no haber sido por la Ley de Transfuguismo, se muestra absolutamente contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien la respeta, pero considera que "no es justa porque la representatividad" que ostenta un concejal tránsfuga "no responde a la voluntad de los votantes del municipio". La regidora municipal sostiene que pervierte la voluntad popular, puesto que "los vecinos han votado una opción y el concejal tránsfuga desvirtúa ese resultado electoral".

Además, la anulación del apartado de la Ley que se refiere a la participación de los tránsfugas en las mociones provoca "poca estabilidad" en la gestión municipal "porque has iniciado proyectos y, si alguien decide irse, tiene trascendencia para el Gobierno del Ayuntamiento" y para los vecinos.