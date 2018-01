Diversión de récord

"Muévete" cerró ayer sus puertas con un nuevo récord de asistencia en un sola jornada. En torno a 6.750 personas acudieron al recinto ferial Ifeza el pasado martes 26 de diciembre coincidiendo con el día de puertas abiertas promovido por Caja Rural. La cifra supera notablemente al anterior récord, establecido en la Navidad del 2014-2015 cuando se registraron 4.100 personas durante el día de Navidad.

En el cómputo global de los doce días de feria, cerca de 15.000 visitantes acudieron al parque de ocio infantil entre los días 22 de diciembre y 4 de enero manteniendo la afluencia de público de la última edición, en la que rozó sus peores datos. "Llevar la contabilidad exacta es difícil pero nos preocupamos mucho de controlar el aforo los días en los que sabemos que vamos a tener gran afluencia", explica el organizador Jesús Rodrigo. El responsable atribuye al calendario el sensible descenso de asistencia, comparado con años anteriores en los que casi se alcanzaron los 30.000 visitantes: "Es un año muy complicado porque los fines de semana y festivos se cruzan y no son especialmente aprovechables, pero la fidelidad del público vuelve a ponerse de manifiesto con una asistencia aceptable pese a que no presentábamos grandes novedades al tratarse de un año de tránsito", explica.

No obstante, el gerente de la empresa promotora de la consolidada cita quita hierro a los números para poner en valor la oferta de ocio con casi 60 atracciones, con una capacidad de gestión de 600 niños cada 5 minutos supervisados por una treintena de monitores que, sumados al resto de personal, supusieron la ocupación de casi setenta trabajadores. Como novedades de este año, la feria de ocio estrenó cinco hinchables además de la incorporación de más camas elásticas y la nueva ubicación de la pista de hielo en el centro del recinto a fin de "renovar la imagen".

Un año más, el "mayor parque de ocio de Castilla y León" ha estado dirigido a un amplio abanico de edades, desde los más pequeños con apenas unos meses de edad que acuden a la ludoteca hasta los mayores que se atreven con el rocódromo y la tirolina, aunque la horquilla de público más frecuente se halla entre los 3 y los 12 años. Pese a la estabilización de asistencia, Jesús Rodrigo recuerda que si no existiera aportación económica de las instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora además de la Fundación Caja Rural, el producto sería "imposible" de mantener. A juicio de Rodrigo, contar con más fines de semana "aprovechables" es la asignatura pendiente.