Los incendios de contenedores y coches la madrugada del 31 empañan la Nochevieja

El incendio de trece contenedores, tres vehículos a los que se propagó el fuego, así como a la fachada de dos tiendas, una farola y dos papeleras en la jornada del 31 de diciembre, a las 6.30 horas y a las 23.00 horas, han trastocado el balance positivo de una celebración de Año Nuevo, cuya madrugada ha sido "especialmente tranquila" en la capital, sin incidentes reseñables, apunta el concejal del PSOE responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez.

Tan solo los ruidos por el tradicional lanzamiento de petardos y los derivados de las reuniones familiares y de amigos en las casas, con y sin música, casi colapsaron la centralita del cuartel de la Policía Municipal la madrugada de Año Nuevo, a partir de las 3.00 horas del día uno de enero, explica el concejal. Fagúndez se muestra "satisfecho por la falta de incidentes en una noche especialmente complicada por su carácter festivo", que congrega en la calle a multitud de ciudadanos hasta altas horas de la madrugada.

Por otro lado, el edil socialista anunció la tarde del 31 de diciembre pasado la identificación de dos sospechosos de provocar los incendios ocurridos por la mañana, interrogados por la Policía Municipal, que incautó a uno de ellos el teléfono móvil. Posiblemente el terminal contiene imágenes que pudieran contribuir a esclarecer la autoría de los fuegos que no provocaron daños humanos. Fagúndez no aportó más datos sobre la marcha de la investigación en la que cooperan las policías Local y Nacional, tras la puesta en libertad a los dos sospechosos. No se descarta, no obstante, que el responsable sea una sola persona, ya que los incendios podrían haberse producido dentro del recorrido que ese ciudadano hubiera hecho para desplazarse por la capital a la hora de vuelta a su casa o para acudir a alguna de las zonas de ocio nocturnas.

Los contenedores calcinados a las 6.30 horas estaban situados en la avenida de Víctor Gallego, en el número 26, donde se destruyó uno de 3.200 litros, uno de papel y otro de envases; otro de los quemados estaba en la avenida de Tres Cruces, número 36; mientras que en la calle de Pablo Morillo, en el número 6, se calcinó uno de papel y otro de envases; y en el número 27 de esa vía se vieron afectados uno de papel, otro de envases y uno de vidrio. Los contenedores que solo sufrieron daños fueron los de Flores de San Torcuato; de la calle de Santa Elena, número 27; y de Cardenal Cisneros, número 47. En Pablo Morillo, además, por la combustión de los contenedores vieron afectados dos vehículos, una farola y dos fachadas de dos tiendas, en una de ellas se desprendieron los azulejos por el efecto del calor con el peligro consiguiente para los viandantes, si bien aunque era una hora de bastante tránsito, no hubo que lamentar heridos. Varias llamadas alertaron al Parque de Bomberos de Zamora, que llegó a intervenir en catorce puntos de fuego.