"Apostamos por hacer la vida más fácil en el medio rural"

Sin necesidad de ojear los apuntes, Mayte Martín Pozo analiza con llaneza el año 2017, marcado por la acentuación del declive demográfico, la extrema sequía y los incendios. Pero también por el crecimiento del turismo pese a la "resaca" de las Edades del Hombre de Toro y la firme apuesta por el "Patrimonio Sostenible" de la provincia. Sin ningún "macroproyecto" a la vista, la Diputación apuesta por la conservación de los servicios básicos en el medio rural.

- ¿Qué balance hace la Diputación del año 2017? ¿Cuál ha sido el mayor logro?

-Yo creo que son varios aunque no grandes logros, vamos "pasito a pasito" como dice la canción. Es importante el aumento que hemos tenido de turismo, uno de los potenciales importantes de esta provincia. Ha habido un incremento de más del 9% de visitantes y más de un 11% de las pernoctaciones y es importante sobre todo que aumenten las pernoctaciones, cumpliendo así el objetivo que nos habíamos marcado para este 2017 que era superar o llegar a los 400.000 visitantes. En el mes de noviembre llevábamos ya 394.000 sin contar con todo el mes de diciembre con el puente y la gente que se ha desplazado en Navidades, con lo cual creo que se puede haber cumplido. También podemos destacar como logro la promoción que hemos hecho de nuestros Alimentos de Zamora, no solo aquí en ferias nacionales sino también en misiones comerciales al extranjero y también cuando hemos hecho esas misiones inversas a través de la Cámara de Comercio. Y luego también los programas de emprendimiento que estamos poniendo en marcha en el medio rural.

- En la parte negativa, se ha acentuado el declive demográfico. ¿Qué está haciendo y qué va hacer la Diputación para frenar la sangría poblacional?

-La sangría poblacional es un problema estructural que no le afecta solo a Zamora ni siquiera solo a Castilla y León, afecta a toda España. Desde la Diputación vamos a seguir trabajando para dotar a nuestro medio rural de servicios, de ilusiones y de posibilidades a nuestros jóvenes para que no se vayan, se queden y se quieran mantener en su provincia.

- ¿Alguna medida concreta?

-La duplicación de las ayudas a la natalidad, el proyecto que estamos llevando a cabo con los comercios rurales, la discriminación positiva para la mujer rural en la subvenciones a las pymes? yo creo que sí se van tomando medidas que poco a poco van dando sus frutos. Los programas del Smart Rural también tienen bastante aceptación, estamos dando mucha formación y vamos a tener el programa Formajoven-Dipza que viene con fondos europeos, una apuesta importante.

- Uno de los argumentos esgrimidos por algunos empresarios precisamente para fijar población es la creación de empleo. Varias macrogranjas han tratado de instalarse sin éxito en la provincia. ¿Qué opinión le merece este tipo de explotaciones?

-Toda aquella empresa o todo aquel recurso que genere puestos de trabajo por supuesto que es bueno para la provincia. Ahora bien, siempre habrá que tener ese equilibrio, ese respeto a nuestro medioambiente, a nuestros recursos naturales y a lo que es el propio progreso de una provincia. Yo creo que se puede buscar la fórmula para que puedan coexistir.

- 2017 también ha sido un año marcado por la extrema sequía y los incendios. ¿En qué consiste esa línea de ayudas habilitada por la Diputación en favor de los afectados?

-Las líneas que hemos sacado desde la Diputación para los afectados por los incendios son iguales que las que sacamos hace unos años con el incendio de Villardiegua. Son ayudas dirigidas a los agricultores a título principal, es decir, que viven de la agricultura. No tienen que estar cubiertos por algún seguro, nosotros ya hemos hecho la valoración por un perito que se ha contratado que yo creo incluso que es el mismo que hizo la de Villardiegua y ya está la valoración hecha. Afortunadamente, creo que ha habido más daño medioambiental que en explotaciones concretas de particulares.

- También como consecuencia de la sequía y de otros problemas, el abastecimiento de agua se ha agudizado. ¿Cómo se va a garantizar el suministro de agua potable en los municipios durante 2018?

-La Diputación lo viene garantizando de varias maneras. Hay problemas de suministro no tanto por escasez o por sequía sino por contaminación, entonces se ha invertido mucho en potabilizadoras, en sondeos, en captaciones? con eso también se ha mitigado un poco. Cuando pese a esas obras o mientras espera un municipio que tiene problemas de abastecimiento, obviamente la Diputación va con camiones cisterna e incluso con el apoyo de agua mineral embotellada (garrafas de ocho litros), para que no haya problema. Podemos decir que no hay ningún municipio de la provincia que lo haya solicitado y no haya sido atendido por esta Diputación.

- El otro día veíamos manifestarse en el salón de plenos de la Diputación a los vecinos de Almaraz de Duero para reclamar el arreglo de la carretera "de los Infiernos" en su totalidad. La siniestralidad ha aumentado en las llamadas vías convencionales. ¿Cómo está la red viaria provincial?

-Está bastante bien. Se ha invertido mucho en los últimos años, no solo desde que yo soy presidenta sino el presidente anterior ya había hecho bastante inversión en carreteras. Y con nuestro contrato de conservación y mantenimiento se da una respuesta pronta y puntual a cualquier problema que pueda surgir junto con el parque de maquinaria. Respecto al tema de Almaraz, lo importante es que la carretera se haga, la decisión política para realizarla ya está aprobada, si puede haber alguna discrepancia respecto a qué tramos se hagan primero o después, eso es una cuestión que escapa a un criterio político sino que obedece a un criterio técnico. La decisión está tomada y lo hemos trasladado ya hace muchísimo tiempo al alcalde.

- Pero es cierto que el proceso administrativo se va a demorar al menos un año más, ¿no?

-Hay algunas carreteras que se demoran por dos cuestiones. Una porque hay veces que llevan expropiaciones. Hay carreteras que, aunque hay que expropiar, los vecinos ceden voluntariamente y de manera gratuita a la Diputación la franja de terreno que tiene que ocupar y el proceso de esa carretera va rápido. Pero cuando hay que hacerlas, esas expropiaciones llevan un procedimiento y también se pueden retrasar porque algún Ayuntamiento de los afectados empiece a reclamar o a recurrir o a alegar todas las actuaciones que se vayan haciendo. Eso escapa a nosotros, todo el mundo tiene derecho a hacer sus alegaciones pero luego claro, los técnicos tienen que contestar y todo esto va demorando el procedimiento.

- La asunción de competencias por parte de la Diputación que pertenecen a otras administraciones como los Servicios Sociales, que acaparan un 34% del presupuesto, es muy criticada por la oposición.

-La llevamos asumiendo y ejerciendo desde hace bastante tiempo, lo único que siempre reivindicamos es una financiación acorde. Estoy convencida de que cuando se aborde el tema de la financiación autonómica y local, al final se llegará a un acuerdo y habrá buena voluntad por parte de la Junta de Castilla y León para abonar la diferencia que nos supone entre lo que ellos nos financian y lo que verdaderamente cuesta el servicio. Pero obviamente si aumentan las necesidades, hay que aumentar el presupuesto. Aunque el servicio sea una competencia impropia, hay que prestarlo.

- Por cierto, ¿qué valoración hace de la oposición?

-Hay grupos de la oposición que sí que hacen propuestas concretas e intentan colaborar, hay otros que son la demagogia por la demagogia y otros que hacen una oposición más seria y trabajada. Pero intentamos que el tema político no pase a nivel personal, creo que hay un buen ambiente entre todos los diputados provinciales independientemente del grupo político al que pertenezcan. Evidentemente, cuando se ha plasmado el tema de presupuestos, nosotros hemos recogido alguna propuesta del grupo de Ciudadanos e incluso alguna propuesta que, en su momento, hizo Izquierda Unida.

- Este año el Patronato de Turismo ha "reciclado" la marca apostando por "Zamora Patrimonio Sostenible" pese al desacuerdo con los empresarios.

-No hay desacuerdo. La Diputación hace ya un tiempo comenzó con la elaboración y el diseño de una nueva marca en sustitución de la marca "Zamora, desconocida perfecta" ya que las marcas tienen una vida, unos cinco o seis años, y ya tocaba. Se inició el proceso de nueva marca, se hizo un concurso de ideas, se invitó a todas aquellas empresas de la provincia de Zamora que podían aportar, hubo un jurado y se seleccionó la marca. Una marca bastante aceptada por todas las personas y colectivos que tienen que ver con el sector turístico. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerla de manera gratuita a disposición de todo aquel que la quiera utilizar en la provincia de Zamora. No es desacuerdo, simplemente es que nosotros ya la teníamos hecha. Yo creo que Zamora 10 no estaban constituidos en nada. Con perdón de la expresión, una marca no se pare en dos días, es un procedimiento que, cuando yo digo meses, estoy hablando de año y pico. Además, Intervención no te permite duplicar el gasto, no te permite destinar más dinero para un gasto que ya se ha hecho, con lo cual en la gestión de los recursos públicos hay que ser muy cuidadosos con la Ley y obviamente con los informes de los técnicos.

- ¿Cuáles van a ser los grandes proyectos para 2018?

-Nosotros no queremos "grandes proyectos" en sí, queremos pequeños proyectos que sirvan para hacerle más fácil la vida a los ciudadanos del medio rural. Queremos seguir con nuestros Servicios Sociales, seguir reparando alguna carretera, seguir arreglando los caminos rurales, prestar servicios para que se haga atractivo vivir en el medio rural, ayudas al comercio? esas pequeñas cosas, cuestiones que parecen más cotidianas que otra cosa, pero que es lo que verdaderamente se necesitan. De momento no tenemos ningún macroproyecto, aunque sí que hay varios proyectos, ningún proyecto faraónico.

- ¿Deseos y propósitos para 2018?

-Deseo a todos los zamoranos que tengan salud, deseo que llueva, pero que llueva bien para que no tengamos problemas de agua y tampoco muchos problemas con los incendios y que sigamos todos trabajando y arrimando el hombro en la misma dirección para que nuestra provincia prospere.