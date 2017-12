La música de los años 90 regresa al Avalon Café

"When we were kings. Special 90's night!" regresa al Avalon Café en su cuarta edición, a partir de las 21.30 horas, para recordar toda la música de los años 90, en una retrospectiva que esta vez tendrá además carácter solidario, puesto que los asistentes podrán colaborar con el comedor social de San José Obrero entregando un donativo.

La noche comenzará con la actuación en directo de Conjunto Histórico, un colectivo integrado por músicos zamoranos, miembros de otras formaciones locales, como El Lado Oscuro de la Broca, Little Boca, Mendel, Baxtards, Remembering The Doors, Yo y Peter Pan o Huckelberry. La fiesta continuará con la sesión temática, de la que se encargará el dj PigManStar.