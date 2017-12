18 médicos de Zamora llegan a la edad de jubilación en 2018

Dieciocho médicos en este año que entra y un total de 101 hasta el año 2021. Son las previsiones de jubilaciones de facultativos que manejan los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Jerónimo Cantuche y Carlos Pedrero, quienes ayer acusaron a la Consejería de Sanidad de carecer de un modelo para hacer frente al problema de falta de profesionales y otros, como la insuficiencia de presupuesto, que están provocando un deterioro de la atención a los pacientes.

Fueron algunas de las razones que expusieron al alcalde, Francisco Guarido, acompañado por Miguel Ángel Viñas, en el transcurso de la reunión que mantuvieron ayer para recabar el apoyo del Ayuntamiento de Zamora a la manifestación regional en defensa de la sanidad pública que se celebrará el 20 de enero a las 12.00 horas.

Viñas indicó tras el encuentro que los dos grupos que soportan el equipo de Gobierno municipal, IU y PSOE apoyan la movilización ya que de hecho ambas formaciones están integradas en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y que van a trasladar las reivindicaciones del colectivo al resto de grupos de la Corporación y la concejal no adscrita para intentar que este respaldo sea unánime. Cantuche recalcó que "es necesario llevar a cabo una gran manifestación en Valladolid a fin de que las autoridades sanitarias cambien la gestión que están haciendo de la sanidad regional".

El portavoz del movimiento aseguró que éste ha sido un año catastrófico, en el que la comisión parlamentaria que se comprometió a estudiar la situación no ha hecho nada. A su juicio "no solo es un problema económico, que también, sino de redistribución de efectivos porque la situación se va a agravar considerablemente a lo largo de los próximos años". Consideran además que en estos momentos está primando lo económico por encima de la atención sanitaria "y eso no puede ser porque tenemos que atender a las personas".