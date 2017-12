"Mostramos más de 500 ejemplares de pájaros, sobre todo canarios"

El mundo de la cría de canarios es una afición que se mantiene viva, aunque cada vez sean menos los hogares que siguen manteniendo esas simpáticas mascotas para alegrar la casa. Es una realidad que constata Juan Carlos Bello García, que acaba de coger las riendas de la Agrupación Ornitológica Zamorana, tras una larga etapa como secretario de la veterana entidad, que tiene ya cuatro décadas de vida. Como todos los años por estas fechas el gimnasio del Colegio Arias Gonzalo, sin niños por las vacaciones de Navidad, acoge las jaulas donde este año medio millar de pájaros, sobre todo canarios pero también de otras especies se muestran en todo su esplendor. La exposición fue inaugurada ayer y los interesados la pueden ver hoy y mañana de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas el sábado de 10.00 a 12.00 horas.

-¿Cuáles son las características de la cita de este año en el colegio Arias Gonzalo?

-Este año tenemos el 38 concurso exposición ornitológico y hay 521 pájaros en total. La mayoría, 354, son canarios de color, pero también hay 92 canarios de postura, 52 híbridos, 13 exóticos, seis de fauna europea y cuatro psitácidos (más conocidos como loros o papagayos). Este año no hay de canto.

-¿Qué criadores participan?

-Son criadores llegados de todas las provincias de Castilla y León, excepto de Burgos y Soria. También ha venido un criador desde Huesca. La mayoría somos de aquí de Zamora.

- El certamen llega a su 38 edición, ¿Cómo ha logrado tal longevidad la cita anual con la ornitología de Zamora?

-El concurso exposición nos interesa en primer lugar para exponer lo conseguido durante la cría de cada participante, lo mejor del año. Y en segundo lugar para fomentar la afición a la cría en cautividad de aves. Y también, por supuesto, para la gente a la que simplemente le gusta ver los pájaros, aunque no crie ninguno. Este tipo de encuentros nos sirven también para intercambiar aves entre los criadores, porque un compañero puede tener un pájaro determinado de una variedad que otro criador necesita, y es un buen momento para ver pájaros de otros criadores.

-¿Cuantos criadores de pájaros hay en Zamora?

-En nuestra asociación estamos unos 70 aproximadamente. No todos somos de Zamora, porque hay socios que viven en Salamanca, otros en Valladolid e incluso alguno en Burgos. Pero somos mayoría los de aquí, ya que en torno 90% de los socios somos de Zamora.

- ¿Va a más o a menos esta afición?

-Pues por lo que se ve este año ha ido a más. Porque solíamos tener sobre 400 pájaros de cupo máximo otros años y este han venido 511, con lo cual este año es bueno. No sé si se debe a que este año ha sido mejor la cría o que hay más gente que se ha animado a venir con sus ejemplares. Este año participan 67 criadores en el concurso exposición del colegio Arias Gonzalo.

-Sin embargo en las casas ya no se lleva tanto tener un pajarito como mascota.

-No. La verdad es que la gente ahora ya no quiere depender de tener que andar cuidando el pájaro, sobre todo cuando se va algunos días de vacaciones. Los pájaros los suele tener todavía la gente un poco más mayor que bueno a lo mejor no sale tanto de viaje y le gusta tener un ejemplar en casa, porque le hace compañía. Lo mismo que hay gente a la que le gusta tener un perro, hay personas que prefieren un pájaro que le ameniza el día.

-¿Qué puede encontrar los visitantes a esta muestra?

-Pues una gran variedad de pájaros, sobre todo de postura, cada uno con su forma determinada o su color que no se suele ver tanto en las casas. Lo normal en las casas es tener ese canario amarillo o verde que son los que más se crían. Y aunque no haya canarios específicos para concurso en canto, los animales que tenemos también cantan.

-¿Cuánta gente suele acudir durante los días de apertura de la exposición?

-Depende del tiempo, porque si hace mucho frío o llueve la afluencia de visitantes es menor. Pero como mínimo pasan una media de 500 a 600 personas. Tenga en cuenta que la gente ya sabe que estamos aquí todos los años por estas fechas y aunque no lo anunciemos ya está esperando la cita, y se acercan a ver los pájaros con los hijos o con los nietos.