Requejo y Guarido se acusan mutuamente de mentir sobre la negociación del presupuesto

Francisco Guarido y Francisco José Requejo continúan en su particular guerra iniciada durante el Pleno del pasado viernes después de que la oposición en bloque votara contra el proyecto de presupuestos diseñado por el equipo de Gobierno. Sus posturas están completamente enfrentadas y tan solo coinciden en una cosa: cada uno de ellos dice que el otro miente. El portavoz de Ciudadanos ha querido explicar su versión de los hechos y el porqué de su postura contra las cuentas municipales. Un voto negativo que se sustenta en la falta de diálogo y de políticas prácticas para los zamoranos. Requejo asegura que no se consultó a su formación hace mes y medio para introducir propuestas en el documento; que eso ocurrió tan solo cinco días antes del Pleno. Y Guarido defiende que ese acercamiento sí se hizo y que existen correos electrónicos y whatsapps que así lo demuestran. El acercamiento, por ahora, parece complicado.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco José Requejo, ha contestado al alcalde sobre sus afirmaciones a este diario en las que aseguraba que hacía mes y medio había iniciado las negociaciones con la formación naranja y la concejala no adscrita para introducir propuestas en el proyecto de presupuestos. "El alcalde no está diciendo toda la verdad. No es cierto que los presupuestos se negociaran hace un mes, sino que se nos mandó el proyecto cinco días antes para que hiciéramos propuestas. Y ahora lo que pretende es que aprobemos el presupuesto y después hagamos las propuestas", explica.

Requejo cree que el único culpable del bloqueo de las cuentas es el propio Guarido. "Desde luego, no es lógico que toda la oposición le vote en contra y siga con la misma soberbia. Está claro que no quiere dialogar por sus manifestaciones soberbias y con rencor hacia Ciudadanos y la concejala no adscrita, pero nosotros no somos sospechosos de haber puesto palos en las ruedas para la gobernabilidad en minoría de este equipo de Gobierno", apunta el portavoz naranja.

El alcalde, por su parte, ha defendido su versión de los hechos y asegura tener pruebas que así lo demuestran. "Dije lo que dije y lo mantengo. Creo que no hace falta enseñar correos electrónicos y whatsapps que todos tenemos guardados, pero la negociación se produjo hace más de un mes y decir lo contrario es no decir la verdad", indica Francisco Guarido. El regidor municipal asegura, por lo tanto, que la negociación sí se inició pero "no fructificó porque no se recibió ninguna propuesta", aunque ha abierto la puerta a una segunda ronda de contactos. "Llamaré a estos tres concejales para ver si es posible que nos trasladen propuestas concretas y en un plazo breve de tiempo, porque para negociar hay una parte que tiene que proponer", explica. El objetivo del equipo de Gobierno es alcanzar un acuerdo antes de plantearse medidas drásticas como la moción de confianza.