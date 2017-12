"La personalidad tiene que estar presente en cualquier obra de arte"

Uno de los pintores zamoranos más internaciones, Manuel Esteban Lamas, expone 20 obras realizadas en los últimos años estos días en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

-Usted pinta piezas de grandes dimensiones y un ejemplo da la bienvenida al visitante a la muestra.

-Es un cuadro de dos metros que efectivamente es lo que más suelo pintar, de hecho en mi anterior exposición en La Encarnación, un espacio que tiene muchas posibilidades, hubo cinco de estas dimensiones. En esta ocasión he armado una propuesta con cuadros diversos. La obra no se debe de medir por el tamaño sino por la calidad y por lo que, de alguna manera, pueda mostrar y yo me siento muy satisfecho con lo que se presenta porque son obras muy pensadas, trabajadas que expresan lo que yo pretendía. En cada cuadro me comprometo a pintar cosas que no he hecho con anterioridad, lo que da alegría a la muestra, pues soy incapaz de repetir siempre una misma obra. Tengo la necesidad de ir renovándome porque mi pintura es la esencia de lo que yo siento. Lo sorprendente es que siguiendo esta línea de trabajo impresiona al espectador. Los cuadros conectan profundamente con el espectador.

-Sus cuadros se encuentran más cerca de la abstracción que de la figuración, están en la línea que algunos denominan neofiguración.

-Yo realmente estudio los cuadros para situarme desde el punto de vista del espectador que contempla las obras. En la muestra se pueden ver cuadros donde hay arbusto o vegetación que podemos ver todos en el campo y que pinto, no porque sea espectacular, sino porque tiene algo que impacta, ya sea la nobleza de la belleza, un misterio... algo que nos atrae. En este caso no pinta quien contempla sino lo contemplado, estoy documentado. Me parece un reto porque me salgo del tema habitual que es la figura, de la persona que observa.

-Usted desarrolla los temas con una explosión cromática.

-Trabajo con la misma forma y la misma realidad y quiero expresar mis impresiones y mis sentimientos. El color lo es todo para mí. No podemos imaginarnos una vida en blanco y negro. Para mí el lenguaje del color es imprescindible y me ayuda a alejarme de lo que es la apariencia, se ve, por ejemplo, un verde pero jamás es un verde puro. Además, mis colores son muy elaborados con unas mezclas que yo mismo hago.

-¿Por qué?

-Porque la riqueza de la obra es muy superior. Se puede hablar a gritos o con pequeños susurros y cuando se eleva un poco el tono parece que se ha gritado. Esos matices de la impresión de la voz son como los matices de la impresión del color que depende de cómo se esté expresando aquello se consigue un resultado.

-Y que es lo que marca su estilo.

-Sin duda. Eso hace que mi pintura sea completamente diferente. Mucha gente me dice que identifica mi obra simplemente por el colorido. La personalidad tiene que estar presente en cualquier obra de arte ya sea pintura, escultura o literatura.

-Pero no todo el mundo lo logra.

-Pinto desde que tenía 13 años y ha sido una pelea muy clara y muy dura. Yo siempre tuve que quería hacer una obra mía. Tuve maestros que me orientaron hacia la pura creación de ahí que haya refinado tanto mi manera de expresar a través de los años, pues ha sido una pelea dura. En Bellas Artes te enseñan a pintar la técnica, pero no a contar ninguna historia. Yo he pintado cuadros que desde la primera pincelada he sabido que no iba a hacer nada con él, pues no sabía por dónde iba. El arte está por encima de beneficios y, sobre todo, me interesa más que llegue a los espectadores independientemente que sepan o no de arte.