El Ayuntamiento lamenta la falta de inversión regional en las grandes obras para el 2018

El Ayuntamiento de Zamora busca la financiación necesaria para acometer durante 2018 las grandes obras pendientes, como la construcción de un nuevo parque de bomberos o la reforma del Mercado de Abastos. Una serie de iniciativas que requieren importante inversión, por lo que actualmente se está llamando a diferentes puertas como la del Ministerio de Cultura y su 1,5% o la de la Junta de Castilla y León. Las sensaciones, sin embargo, no son buenas en la Casa de las Panaderas y así lo hace saber Francisco Guarido, quien cree que el tren de la inversión regional ya se ha perdido. La crisis ha dejado a las administraciones muy señaladas con los grandes proyectos y por eso es complicado pedir dinero para algo que no sean servicios sociales. El agravio comparativo, sin embargo, planea en el ambiente entre Zamora y el resto de capitales de provincia.

Francisco Guarido explica que, pese a la "buena relación" que mantiene con el gobierno de Juan Vicente Herrera, la administración regional no va a invertir el dinero necesario para los grandes proyectos de la hoja de ruta del bipartito IU-PSOE. "Tenemos una buena sintonía con la Junta de Castilla y León y así se pone de manifiesto con los diez millones que conseguimos que invirtieran en el centro cívico y el conservatorio. Pero nosotros le hemos planteado más cosas", explica. "Yo he hablado con Juan Vicente Herrera de que financie la obra del matadero, aunque ya me ha respondido por boca del delegado territorial que no. Bien, si no nos ayudan, lo haremos en solitario", señala el alcalde.

El coste de esta infraestructura apenas alcanza el millón de euros, pero el resto de cuentas pendientes requiere de más dinero y es ahí donde Francisco Guarido apela a lo que la Junta sí pagó en otras capitales de provincia. "Tenemos una obra pendiente muy importante que es la de la construcción del nuevo parque de bomberos. Es un parque provincial que atiende a más de 40 pueblos y sale a emergencias en todo el territorio por los medios que tiene. Si otros gobiernos anteriores en la ciudad hubieran estado más ágiles, habrían traído la financiación de la Junta durante aquellos años buenos, pero ahora es prácticamente imposible", explica el regidor.

Caso similar al de la reforma del Mercado de Abastos, proyecto que se ha sometido al examen del 1,5% cultural del Ministerio y que también requeriría de una inyección económica por parte de la Junta de Castilla y León. "Es un tipo de obra que la administración regional ha estado financiando durante los últimos años en todas las capitales de provincia. Pero ocurre que después de la crisis y de los planes de ajuste de los ayuntamientos, es más difícil que la Junta financie cosas que no sean servicios sociales", explica. El Mercado Sur de Burgos, el Mercado del Conde Luna en León, la Plaza de Abastos de Palencia, el Mercado de San Bernardo de Salamanca, la Plaza de Abastos de Ávila o el Mercado del Val en Valladolid son algunos de los edificios remozados íntegramente con aportación regional. "Lo que nos dicen es que este tipo de obras ya no se pagan", lamenta el alcalde.