San Damián: "Son ellos los que están solos en este Ayuntamiento"

La portavoz del Partido Popular, Clara San Damián, valoraba tras la sesión lo ocurrido en el Pleno. "Se ha puesto de manifiesto la realidad de esta ciudad y de este equipo de Gobierno, que es que las cosas no funcionan tan bien como dicen y tratan de transmitir", comentó. "Estoy satisfecha porque por primera vez hemos visto que quien está solo en este Ayuntamiento es el equipo de Gobierno y no la oposición. Y también por primera vez nos hemos puesto de acuerdo todos para decir: "Señor alcalde, usted no está haciendo bien las cosas"", declaró la concejala.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora y secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, se mostró duro contra lo que había ocurrido en el Pleno del Presupuesto de 2018. "Ciertos concejales no están trabajando por el Gobierno de la ciudad. Desde luego, los votantes del PSOE no eligieron a la ahora concejala no adscrita para que votara con el Partido Popular", explicó el también edil de Seguridad Ciudadana. "Creo que su comportamiento debería ser otro, valorar las siglas por las que se presentó y respetar a esos votantes que nunca, nunca decidieron alinearse con el Partido Popular", expresó Fagúndez. Por otra parte, el teniente de alcalde lamentó no haber podido sacar adelante el Presupuesto de 2018 porque supone, a su juicio, "perder mucho tiempo no en grandes obras, sino en pequeñas inversiones necesarias del día a día".