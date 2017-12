Fagúndez: "A Lucas no la votaron para que se ponga al lado del PP"

La moción de censura planea en el ambiente porque Francisco Guarido así lo manifestó a la finalización del Pleno. Pese a que grupos como Ciudadanos le han pedido al alcalde "que no dramatice", lo cierto es que el bipartito tiene la situación estudiada. "La Ley dice que si el alcalde lo estima oportuno, se puede plantear una cuestión de confianza. Si la gana el alcalde, se aprueba automáticamente el Presupuesto. Y si la pierde, la única solución es que obligatoriamente la oposición ha de presentar una moción de censura en el plazo de un mes. Y si no la presentan, el Presupuesto también se aprueba automáticamente", explicó. "Pero, ¿puede presentar una moción de censura una concejala no adscrita a su lista original? Parece que no", comentó Guarido. El líder socialista, Antidio Fagúndez, lo corroboró. "Según la Ley Antitransfuguismo, una concejala que se presentó por el PSOE no puede firmar una moción de censura si el propio PSOE no está en esa firma", aseveró el teniente de alcalde.