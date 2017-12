Las compras navideñas encarecen la cesta de la compra en cerca de un 10%

La compra que puede considerarse "típica" para una cena navideña es ahora en torno a un diez por ciento más cara que hace aproximadamente un mes. Así se concluye tras comparar los precios que los industriales del Mercado de Abastos ofrecían a sus clientes hace unas semanas y ahora. La subida se nota en prácticamente todos los puestos -evidentemente hay excepciones, pero son las menos- pero si cabe es más evidente en las carnicerías. El pescado y marisco se paga ahora bastante más caro, aunque aquí la explicación puede encontrarse en que ahora se ofrece una calidad que no se ve durante el resto del año.

Por partes. Productos típicos de la cena de Nochebuena en muchos hogares zamoranos, como por ejemplo el tostón o el cordero, han subido de precio. En el primer caso el kilo, que hace unas semanas se pagaba a menos de nueve euros, cotiza ahora a más de once. La paletilla de cordero se paga a 13,50 euros el kilo como término medio aunque hace unas semanas cotizaba a doce. El lechazo ha pasado de menos de once euros a más de doce y el entrecot, que antes no llegaba a los trece euros el kilo, ahora los supera holgadamente. La pierna de cordero se pagaba hace un mes a menos de siete euros el kilo y ahora cotiza a más de ocho.

Más estable se mantiene el pollo de corral -las variaciones son mínimas y el precio es aproximadamente de seis euros el kilo en los puestos del Mercado- o el solomillo de cerdo, que tanto antes como ahora está a menos de nueve euros.

Analizar la situación en las pescaderías es más complicado porque, en muchas ocasiones, el producto ofrecido hace un mes y el que ahora se encuentra tiene poco que ver. Por ejemplo, los langostinos "normales" no han subido de precio -en torno a ocho euros y medio el kilo- pero hay piezas especiales que se pagan a más de 15. Igual pasa con las cigalas, que hace un mes estaban a 32 euros mientras que ahora hay producto a cerca de cincuenta euros el kilo. En las almejas las variaciones son evidentes dependiendo de la calidad, con moluscos a menos de nueve euros y otros a más de cuarenta. Las variaciones en las gambas son similares aunque el producto "estándar" puede encontrarse por unos doce euros. Aparecen, además, algunos productos que cuesta ver en otras épocas del año, como los centollos, el buey de mar o los besugos, a unos 50 euros el kilo en este último caso.