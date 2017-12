La provincia encara un invierno que se prevé más cálido de lo habitual

Zamora acaba de dejar atrás uno de los otoños más secos de los últimos años y no se prevé que la llegada del invierno, que comenzó oficialmente ayer, sirva para mejorar mucho la delicada situación de los pantanos de la provincia.

La predicción estacional que publica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que los tres próximos meses tendrán, con mayor probabilidad, unas temperaturas más altas de las que son habituales para la época del año en cuestión. En concreto, hay un 50% de probabilidades de que las temperaturas sean más altas, un 30% de que sean las habituales para el invierno y un 20% de que el invierno sea más frío de lo normal.

Lo que parece que no llegará, al menos de una forma intensa -como sería deseable- son las lluvias. La predicción, que en este caso es igual para toda España, indica que las precipitaciones serán las habituales para la época del año en cuestión -hay un tercio de opciones de que el invierno sea más húmedo de lo normal y otras tantas posibilidades de que sea o más seco o normal-. Aunque llueva, no lo hará con intensidad, lo que no deja de ser perjudicial después de un año tan seco como el que está a punto de terminar.

Por lo que refiere a la predicción más inmediata, Zamora cerrará esta semana con la misma tendencia que se arrastra en los últimos días, es decir, sin precipitaciones y con cielos que estarán, como norma general, despejados. Puede que la situación empiece a cambiar a comienzos de la semana que viene. El día de Navidad la previsión de la Aemet habla de cielos nublados con probabilidad de precipitaciones, tónica que se mantendría hasta el miércoles -si no cambian las previsiones-. Por lo que refiere a las temperaturas no se espera una semana especialmente fría. Las mínimas serán hoy de dos grados bajo cero, la cota más baja que se alcanzará durante los próximos siete días.